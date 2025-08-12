HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đảng bộ phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030: Sứ mệnh nặng nề nhưng vinh quang

Tin-ảnh: MAI CHI

(NLĐO)- Ngày 12-8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gò Vấp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự hiện diện của 235 đại biểu

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gò Vấp là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; Giữ vững quốc phòng - an ninh; Xây dựng phường phát triển bền vững, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình".

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Đảng bộ phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030: Sứ mệnh nặng nề nhưng vinh quang - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, Đại diện Đảng bộ phường Gò Vấp thông tin nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, kinh tế có tăng trưởng, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả nổi bật; Việc xây dựng chính quyền, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức và công dân;

Đảng bộ phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030: Sứ mệnh nặng nề nhưng vinh quang - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Một số công trình, dự án trọng điểm được đầu tư, xây dựng tạo cơ sở kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc. Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật; Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng cao; An sinh xã hội được quan tâm thực hiện; Công tác giảm hộ nghèo, tăng hộ khá đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện quyết liệt, kịp thời, thích ứng, linh hoạt; Tỉ lệ toàn dân tham gia BHYT đạt 95%; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đảng bộ phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030: Sứ mệnh nặng nề nhưng vinh quang - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội thống nhất mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ; Huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; phấn đấu xây dựng phường Gò Vấp thành phường đô thị, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Với mục tiêu đó, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Tổng thu ngân sách nhà nước được giao hàng năm đạt 100% so với dự toán; Thu ngân sách bình quân tăng từ 3 - 5%/năm; Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm trên 10,9%; tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 98% trở lên. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,5%; Đến năm 2030, tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97% tổng số dân; Hàng năm, phấn đấu kiềm chế, kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội…

Đảng bộ phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030: Sứ mệnh nặng nề nhưng vinh quang - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp ra mắt

Cùng với đó là thực hiện các công trình trọng điểm như: dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường D3, đường Lê Đức Thọ (đoạn từ đường Lê Văn Thọ đến Nguyễn Oanh đi ngang địa bàn phường Gò Vấp); Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè 5 tuyến đường, hẻm; Xây dựng "Tuyến đường kinh tế số" đường Quang Trung, Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị và tuyến đường D3; Phấn đấu sửa chữa, xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, tình thương và xây mới 1 trường tiểu học.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Gò Vấp đạt được thời gian qua, đồng thời thống nhất với các chỉ tiêu, định hướng phát triển Đảng bộ phường đề ra trong nhiệm kỳ tới. Phó Chủ tịch UBND TP HCM cũng đề nghị Đảng bộ phường quan tâm nghiên cứu và có giải pháp thực hiện có hiệu quả đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030.

Đảng bộ phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030: Sứ mệnh nặng nề nhưng vinh quang - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Trí Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Gò Vấp

Cụ thể, trong bối cảnh giai đoạn đầu thực hiện chính quyền 2 cấp cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ phường, giải quyết tốt và kịp thời các vấn đề phát sinh; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, ổn định tổ chức của máy; Làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, có tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân. Đồng thời, phường Gò Vấp cần đề ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ- thương mại, thu hút đầu tư, phát triển mạnh các lợi thế tiềm năng; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh- quốc phòng…

"20 chỉ tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực, 8 công trình, chương trình trọng điểm và 7 nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030 mà Nghị quyết Đại hội đặt ra là sứ mệnh nặng nề nhưng đầy vinh quang đối với Đảng bộ phường. Ban thường vụ Thành ủy TP tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Gò Vấp sẽ đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đặt ra"- ông Cường nói.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Gò Vấp đã ra mắt, gồm 27 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Trí Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Ông Phùng Kiên Giang giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường và bà Nguyễn Thị Đoan Trang giữ chức Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.


Tin liên quan

Tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ TP HCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Phường Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

(NLĐO) - Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Tân Hưng đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành quả nổi bật

Hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng đúng định hướng mới của Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu An Giang cần quan tâm đến các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở vùng biên giới, dân tộc thiểu số

