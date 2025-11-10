Đang cưỡng chế thu hồi hơn 66.000 m² đất lấn chiếm tại Đồi Cát Bay Mũi Né

Sáng 10-11, Ban Thực hiện cưỡng chế thuộc UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) đã chính thức triển khai cưỡng chế thu hồi diện tích đất hơn 66.000 m² bị lấn chiếm, xây dựng trái phép tại thắng cảnh Đồi Cát Bay Mũi Né.

Việc cưỡng chế được thực hiện trên diện tích này của bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (cùng trú TP Phan Thiết cũ) theo các Quyết định cưỡng chế số 1174/QĐ-CCXP và 1175/QĐ-CCXP ngày 20-6-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập).

UBND phường Mũi Né tháo dỡ các công trình vi phạm tại Đồi Cát Bay sáng 10-11. Ảnh: DT

Hai cá nhân này bị xác định đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và không tự nguyện thi hành Quyết định khắc phục hậu quả, dù trước đó đã có đơn xin tự tháo dỡ.

Qua kiểm tra hiện trạng ngày 3-11, Ban cưỡng chế nhận thấy việc tháo dỡ không được chấp hành nghiêm túc.

CLIP: Phường Mũi Né tháo dỡ các công trình vi phạm tại Đồi Cát Bay sáng 10-11. CLIP: DT

Hoạt động cưỡng chế sẽ kéo dài trong 3 ngày (từ nay đến 12-11). Trong đó, phường Mũi Né cưỡng chế, tháo dỡ công trình, nhổ bỏ toàn bộ cây trồng có trên đất và di chuyển đưa ra khỏi khu đất vi phạm, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và bàn giao toàn bộ diện tích đất vi phạm cho UBND phường Mũi Né quản lý.

Trước đó, vào ngày 16-10-2025, UBND phường Mũi Né cũng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi gần 7.500 m² đất lấn chiếm của ông L.T.Phước tại khu vực này.

Các công trình của bà Thảo, bà Trang tại Đồi Cát Bay Mũi Né trước khi tháo dỡ. Ảnh: Hợp Phố

Tổng diện tích đất lấn chiếm và xây dựng trái phép tại khu vực giáp ranh Đồi Cát Bay được ghi nhận là gần 73.500 m².

Trước đó, Báo Người Lao Động từng có rất nhiều bài phản ánh các cá nhân xâm phạm, xây dựng không phép kéo dài nhiều năm tại thắng cảnh Đồi Cát Bay Mũi Né.

Sau phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) đã có công văn chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm tại đây.