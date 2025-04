Đảng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Với đường lối đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, vững bước tiến vào thời kỳ hội nhập mạnh mẽ, hướng tới kỷ nguyên phát triển mới





Trong hơn 95 năm lịch sử vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cùng toàn dân, toàn quân tạo nên sức mạnh đoàn kết, đưa cách mạng Việt Nam tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác

Kể từ ngày thành lập (3-2-1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định vai trò lãnh đạo, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt 95 năm qua, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã kết đoàn một khối, vượt qua muôn vàn tình thế khó khăn, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Trước hết là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một cột mốc lịch sử, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Tiếp nối thắng lợi đó, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó, chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" là một minh chứng hào hùng cho chặng đường đã qua của Đảng ta. Chiến thắng đó buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Genève chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta. Hiệp định Genève được ký kết, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế - văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, Đại thắng mùa xuân năm 1975, với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đất nước đã thống nhất, non sông thu về một mối. Những thắng lợi này đã khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tầm nhìn chiến lược trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định trong công cuộc Đổi mới, được Đảng khởi xướng từ năm 1986 và tiếp tục phát triển cho đến nay. Công cuộc Đổi mới đã mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đời sống nhân dân. Trong hơn 40 năm đổi mới, ngoại giao đã có nhiều đóng góp thiết thực vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới 34 nước có quan hệ Đối tác toàn diện trở lên, trong đó có đầy đủ các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ các thành viên G7, 18/20 nền kinh tế G20, tất cả các nước ASEAN.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều bất định, diễn biến khó lường, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, thành tựu kinh tế Việt Nam năm 2024 tiếp tục là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Theo đó, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 đạt 7,09%, vượt mục tiêu đề ra (6% - 6,5%). Trong quý I/2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực bất chấp bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. GDP tăng trưởng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong quý I giai đoạn 2020 - 2025, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (6,5% - 7%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 202,52 tỉ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại xuất siêu 3,16 tỉ USD. Những kết quả này phản ánh sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và nỗ lực của cả nước trong thúc đẩy sản xuất, thương mại, dù vẫn đối mặt với rủi ro từ căng thẳng thương mại toàn cầu và chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Những thành tựu này là minh chứng sống động cho sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đưa Việt Nam từ một đất nước lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, đến nay đã nằm trong nhóm 35 nền kinh tế hàng đầu về quy mô GDP, nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 10 đến 12-4-2025Ảnh: TTXVN

Bước vào giai đoạn lịch sử mới

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đang bước vào một giai đoạn lịch sử mới, đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là thời điểm mà Việt Nam không chỉ kế thừa những thành tựu của gần 40 năm đổi mới, mà còn nỗ lực vượt qua thách thức, khơi dậy khát vọng phát triển để trở thành quốc gia giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc. Trong buổi trao đổi chuyên đề "Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 25-11-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Phát biểu của Tổng Bí thư thể hiện tầm nhìn chiến lược, đồng thời định hướng cho chặng đường phát triển đất nước trong giai đoạn tới, với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xem là điểm khởi đầu cho kỷ nguyên mới.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng đề ra và thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt thời gian qua là tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đưa đất nước phát triển. Việc này giúp giảm lãng phí, nâng cao năng lực lãnh đạo và bảo đảm hệ thống chính trị vận hành hiệu quả. Bên cạnh đó, tinh giản biên chế được gắn với cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho một bộ máy tinh gọn, hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng cũng xác định việc sắp xếp đơn vị hành chính là một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, Đảng tập trung vào các vấn đề then chốt để tạo bước ngoặt cho kỷ nguyên mới. Trong đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được coi là yếu tố quyết định phát triển của quốc gia. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ngày 22-12-2024 xác định khoa học - công nghệ là khâu đột phá, cùng với giáo dục và đào tạo, để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Cùng với đó, Đảng chỉ đạo đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, với phương châm hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đảng đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm ra quyết sách đúng đắn và kịp thời để không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc Ảnh: Minh Phong Trước cơ hội lớn Nhìn lại chặng đường phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn. Trong giai đoạn tới, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - đây là khát vọng mà Đảng và nhân dân Việt Nam cùng chung sức thực hiện, với mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn mình, xây dựng một quốc gia giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Từ nay đến Đại hội XIV, Đảng tiếp tục đoàn kết toàn dân, toàn quân, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để đạt được những mục tiêu đó.