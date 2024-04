Đăng hình tham dự các phiên tòa rồi lừa chạy án, chạy tại ngoại

Ngày 16-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thủy (SN 1980, trú tại Phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Thủy tại cơ quan công an

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, thời gian gần đây Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nhận tiền "chạy tại ngoại", "chạy án" trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Trần Thị Thủy chủ mưu.

Theo cơ quan công an, mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy luôn tự giới thiệu bản thân là luật sư, có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước. Từ đó, hứa hẹn lo cho bị can, bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt tù, thậm chí là chỉ xử phạt hành chính, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin với các bị hại, Thủy còn thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, tham dự các phiên tòa….

Sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Thuỷ. Tại cơ quan công an, Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 10-2023 đến tháng 1-2024, Thủy cùng một số đối tượng đã lừa đảo 8 bị hại trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc với số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an Nghệ An điều tra, mở rộng.