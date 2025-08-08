HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo

Ngọc Giang thực hiện

(NLĐO)-Trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Sáng 8-8, trong không khí thiêng liêng trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Tại các điểm đến, đoàn đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ cách mạng, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 1.

Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước.

Tại lễ tưởng niệm, đoàn đã thành kính báo cáo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ về những thành tựu nổi bật của Côn Đảo trong thời gian qua, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu lần thứ I, dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đặc khu Côn Đảo.

Những thành quả ấy là minh chứng cho việc thế hệ hôm nay luôn khắc ghi và tiếp nối tinh thần kiên trung, bất khuất mà các bậc tiền nhân đã để lại.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Những vòng hoa tươi thắm, nén hương trầm được dâng lên như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người con ưu tú đã ngã xuống nơi từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", để đất nước được độc lập, tự do, nhân dân được sống trong hòa bình.

Một số hình ảnh của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Côn Đảo:

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 3.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 4.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 5.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 6.

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 7.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo

Hình ảnh Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác dâng hương tại Côn Đảo- Ảnh 8.

Đoàn công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Keo


Tin liên quan

TP HCM trang trọng tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ, người dân yêu nước tại Côn Đảo

TP HCM trang trọng tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ, người dân yêu nước tại Côn Đảo

(NLĐO)- Ngày 27 -7 hằng năm đồng thời là ngày giỗ chung của hơn 20.000 Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử" đã tái hiện sinh động trang sử oai hùng nơi "địa ngục trần gian" Côn Đảo.

Xúc động lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo

(NLĐO) – Lãnh đạo TP HCM trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương thuộc đặc khu Côn Đảo.

