Sáng 8-8, trong không khí thiêng liêng trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Đặc khu Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Tại các điểm đến, đoàn đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ cách mạng, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước.

Tại lễ tưởng niệm, đoàn đã thành kính báo cáo trước anh linh các anh hùng liệt sĩ về những thành tựu nổi bật của Côn Đảo trong thời gian qua, đặc biệt là sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu lần thứ I, dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đặc khu Côn Đảo.

Những thành quả ấy là minh chứng cho việc thế hệ hôm nay luôn khắc ghi và tiếp nối tinh thần kiên trung, bất khuất mà các bậc tiền nhân đã để lại.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương

Những vòng hoa tươi thắm, nén hương trầm được dâng lên như lời tri ân sâu sắc gửi đến những người con ưu tú đã ngã xuống nơi từng được mệnh danh là "địa ngục trần gian", để đất nước được độc lập, tự do, nhân dân được sống trong hòa bình.

Một số hình ảnh của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Côn Đảo:

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo

Đoàn công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Keo



