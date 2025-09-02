Đằng sau những cú máy “tuyệt đối điện ảnh” trong lễ diễu binh của VTV

Sáng 2-9, anh Lê Bảo Hân đã đăng clip hậu trường và tổng duyệt lễ diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 hôm 30-8 lên trang cá nhân. Ngay lập tức, status này nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Đến 16 giờ chiều, đã có 81.000 lượt like clip này, 3.700 lượt bình luận và 4.600 lượt chia sẻ.

Hình ảnh "tuyệt đối điện ảnh" trong lễ diễu binh

Anh Lê Bảo Hân hứa với khán giả rằng sẽ đăng clip hậu trường ngày 2-9 sau vì hiện anh vẫn đang rất áp lực sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Trước buổi lễ chính thức, nhà quay phim này cũng chia sẻ trên trang cá nhân "Cả đời làm nghề tự do, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời đứng ở Ba Đình quay diễu binh như thế".

VTV đã hoàn toàn "đốn tim" khán giả

Anh Lê Bảo Hân, hay còn được gọi với biệt danh Steadihan, là người thành thạo sử dụng steadicam, thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình. Anh cũng đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP HCM.

Tại lễ diễu binh diễu hành, anh Hân đảm nhận các cảnh quay chuyển động ở phần lễ đài chính cùng ê-kíp là nhân sự VTV và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC). Ở vị trí này, nhà quay phim vừa di chuyển bằng scooter điện, vừa cầm trên tay rất nhiều thiết bị, máy móc khá nặng để có những hình ảnh "Tuyệt đối điện ảnh".

Lãnh đạo VTV và một số thành viên ê-kíp sau khi hoàn thành truyền hình trực tiếp tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: VTV

Đằng sau những hình ảnh trang trọng, chỉn chu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trên sóng truyền hình là câu chuyện ít người biết về sự nỗ lực của những người làm truyền hình tại Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Đạo diễn Bùi Thái Dương, Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí, VTV, cho biết từ tháng 6-2025, anh được giao nhiệm vụ tham gia làm tổng đạo diễn thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ngay từ đầu, anh xác định đây là một nhiệm vụ quy mô đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu và sự phối hợp chặt chẽ của toàn ê-kíp.

Anh Lê Bảo Hân, hay còn được gọi với biệt danh Steadihan, giúp buổi lễ có thêm những hình ảnh tuyệt đẹp

Theo đạo diễn này, để "set up" một guồng máy vận hành hiệu quả là khối lượng công việc khổng lồ. Ê-kíp thực hiện bắt đầu từ những bước đầu tiên như vẽ sơ đồ máy quay, sơ đồ thiết bị... Do số lượng máy móc khá lớn nên phải tính toán từng tuyến đường, từng khối diễu binh, diễu hành - từ khối đi bộ, khối xe, không quân cho tới hải quân trên biển… Tất cả đều phải lên kế hoạch từ sớm, ngay cả khi chưa có thông tin chi tiết.

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải tại một cuộc họp rút kinh nghiệm được triển khai ngay sau buổi tác nghiệp

Những người thực hiện cũng phải tham khảo kinh nghiệm từ các chương trình trực tiếp diễu binh ở một số quốc gia, xây dựng phương án với hơn 40 máy quay, 5-6 xe màu và một Booth trung tâm; đồng thời bổ sung các thiết bị đặc biệt như flycam, buggy cam, segway cam, cable cam… để tạo góc nhìn đa chiều hơn cho các khối người, khối xe và toàn thể Lễ diễu binh, diễu hành.

Ê-kíp tại trường quay sáng 2-9. Ảnh: VTV

Đặc biệt, để có được những khuôn hình hoàn hảo tại Quảng trường Ba Đình, các kỹ thuật viên và quay phim của VFC đã thực hiện công tác đo sáng tỉ mỉ. Túc trực tại hiện trường từ 6 giờ đến 10 giờ sáng, theo dõi sự thay đổi của ánh sáng theo từng khung giờ để đưa ra các thông số máy quay chính xác. Để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, một mô hình 3D của Quảng trường Ba Đình đã được dựng lên, giúp toàn bộ ê-kíp nghiên cứu địa hình, đưa ra những quyết định góc máy chính xác nhất.

Những hình ảnh đẹp được khán giả khen ngợi

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải luôn cùng anh em trực tiếp giải quyết công việc.

Ngay từ thời điểm các khối diễu binh, diễu hành tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, các ê-kíp sản xuất của VTV đã dành nhiều thời gian theo sát các hoạt động luyện tập, từ đó đưa ra nhiều kịch bản hình ảnh cho chương trình.

Cũng tại buổi luyện tập ở Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, VTV đã mời chuyên gia từ Nga - những người có kinh nghiệm trong việc thực hiện các chương trình diễu binh quy mô lớn - đồng hành, tư vấn để đội ngũ của VTV có cái nhìn đa chiều và xây dựng các phương án góc máy, kỹ thuật tối ưu. Từng động tác của các khối diễu binh, diễu hành đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để xác định góc máy và thời điểm quay tốt nhất.