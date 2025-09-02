Nghệ sĩ Việt gác show, hòa nhịp cùng lễ diễu binh, diễu hành 2-9

Hàng trăm nghệ sĩ có mặt tại tuyến phố Quán Thánh từ rạng sáng 2-9 để chuẩn bị cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Hàng trăm nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ được đóng góp một chút sức mình cho ngày vui lớn của đất nước là niềm hạnh phúc, vinh dự, tự hào... nên đã gác lại toàn bộ công việc, xem đây là ưu tiên hàng đầu.

Khối Văn hóa - Thể thao với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, MONO, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Trang Pháp, Thanh Sơn, Tăng Duy Tân, Quốc Thiên, Minh Luân, Lương Thu Trang... được khán giả quan tâm, cổ vũ.

Dù thức trắng đêm nhưng ai nấy đều vui vẻ, náo nức, tự hào khi tham gia nghi thức thiêng liêng cả nước hướng về. Khoảng 9 giờ, khối Văn hóa - Thể thao trở về Sân vận động Hàng Đẫy trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả.

Một số hình ảnh khối Văn hóa - Thể thao tại Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh:

Nghệ sĩ Lê Khanh, Lan Hương, Đỗ Kỷ, cùng nhiều nghệ sĩ VFC tham gia đoàn diễu hành. Ảnh: Nguyễn Hà



Các nghệ sĩ tham gia diễu hành

Diễn viên Thanh Sơn thu hút ánh nhìn của người hâm mộ

Nghệ sĩ Lê Khanh được đám đông khán giả xin chụp ảnh

Rapper Đen Vâu (nghệ sĩ Nguyễn Đức Cường) nhiệt tình chụp ảnh cùng người hâm mộ

MC Khánh Vy chụp ảnh cùng người dân

Diễn viên Tú Oanh (bên phải)

Các nghệ sĩ tham dự diễu binh, diễu hành A80



