Đằng sau thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông

Số người thiệt mạng trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 26-11 đã tăng lên 55, trong lúc vẫn còn 62 người mắc kẹt bên trong 7 tòa nhà bị hỏa hoạn. Ngoài ra, 76 người khác bị thương, trong đó 15 người nguy kịch và 28 người nghiêm trọng.

Khoảng 24 giờ sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, đám cháy ở 7 tòa nhà cao 31-32 tầng của khu chung cư mới được kiểm soát. Trong đó, lửa ở 4 tòa nhà được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi đến thăm những người bị thương tại bệnh viện ngày 27-11, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu cam kết sẽ điều tra vụ hỏa hoạn và giàn giáo tre.

Nhà lãnh đạo này ra lệnh kiểm tra tất cả các khu nhà ở công cộng đang được cải tạo lớn. Chính quyền cũng mở cuộc điều tra hình sự về vụ hỏa hoạn được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Hồng Kông.

Thảm họa trên xảy ra vào thời điểm khu chung cư Wang Fuk Court đang được cải tạo với toàn bộ 8 tòa nhà được che phủ bằng giàn giáo tre và lưới xanh. Đám cháy được cho là đã bùng phát từ giàn giáo tre của công trình.

Theo AP, giới chức địa phương cho rằng một số vật liệu trên tường ngoài của các tòa nhà cao tầng không đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy, khiến đám cháy lan nhanh bất thường.

Ngoài ra, tại tòa nhà duy nhất không bị ảnh hưởng, cảnh sát đã tìm thấy xốp styrofoam - một loại vật liệu rất dễ cháy - được gắn trên cửa sổ ở mỗi tầng gần sảnh thang máy. Kết cấu này được cho là tương tự 7 tòa nhà đã cháy, khiến lửa lan nhanh hơn qua các hành lang. Người ta tin rằng xốp này do công ty xây dựng lắp đặt nhưng mục đích vẫn chưa rõ ràng. Nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục điều tra về các vật liệu này.

Trước mắt, 2 giám đốc và một cố vấn của công ty chịu trách nhiệm cải tạo khu chung cư đã bị bắt vì tình nghi ngộ sát.

Họ bị cáo buộc sử dụng vật liệu không đạt chuẩn trong lưới giàn giáo và bịt kín cửa sổ bằng xốp styrofoam, gây ra thảm kịch. Ngoài ra, cảnh sát còn khám xét văn phòng Công ty Xây dựng & Kỹ thuật Prestige, đơn vị mà AP xác nhận là phụ trách việc cải tạo khu chung cư.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 27-11. Ảnh: AP

Thảm họa trên càng khiến dư luận quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng ở Hồng Kông. Theo đài CNN, giàn giáo tre thậm chí từng được sử dụng để xây dựng một số tòa nhà chọc trời cao nhất, mang tính biểu tượng nhất của đặc khu hành chính này. Kết cấu này gần đây bị chỉ trích vì dễ cháy và bị xuống cấp theo thời gian, thúc đẩy cuộc tranh luận về tương lai của nó.

Cục Phát triển Hồng Kông vào đầu năm nay thông báo 50% dự án xây dựng công trình công cộng từ tháng 3 trở đi phải sử dụng giàn giáo kim loại nhằm "bảo vệ công nhân tốt hơn", phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng hiện đại ở các "thành phố tiên tiến".

Ông Alex Webb, một kỹ sư an toàn phòng cháy chữa cháy tại CSIRO (Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối thịnh vượng chung - Úc), nhận định với trang Independent rằng vụ hỏa hoạn ở Hồng Kông có thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó có giàn giáo tre và các thành phần dễ cháy khác ở hiện trường.

Các chuyên gia đã kêu gọi tăng cường giám sát chặt chẽ vật liệu xây dựng ở những thành phố có mật độ dân cư cao, bao gồm việc sử dụng hệ thống giàn giáo chống cháy.