Đăng tin "bé trai bị người lạ bắt cóc" để tăng tương tác, kêu gọi quyên góp từ thiện

Ngày 29-3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Q. (trú tại phường Điện Biên Phủ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Cơ quan công an làm việc với ông Q.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 20-3, Fanpage "Checkin Điện Biên" (với hơn 54.000 người theo dõi) do ông Q. quản lý đã đăng tải video dài 8 giây được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Video có nội dung sai sự thật về việc 1 bé trai bị người lạ bắt cóc tại địa phương. Thông tin này lan truyền, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại tỉnh Điện Biên.

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ đây là thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi: Đăng tin bắt cóc kèm video AI để thu hút tương tác lớn; sử dụng các tài khoản ảo vào bình luận, giả làm người thân để tạo lòng tin; chỉnh sửa nội dung bài viết thành các hoàn cảnh khó khăn, thay đổi tên tài khoản và hình ảnh để kêu gọi quyên góp từ thiện.

Tại cơ quan công an, ông Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia các hoạt động ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội. Mọi hành vi dùng công nghệ (bao gồm AI) để tạo dựng tin giả sẽ bị xử lý nghiêm.