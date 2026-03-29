Đăng tin "bé trai bị người lạ bắt cóc" để tăng tương tác, kêu gọi quyên góp từ thiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đăng tin "bé trai bị người lạ bắt cóc" để tăng tương tác, kêu gọi quyên góp từ thiện

Như Quỳnh

(NLĐO) - Đăng tin giả "bé trai bị người lạ bắt cóc" bằng AI gây hoang mang dư luận, quản trị viên Fanpage "Check in Điện Biên" bị xử phạt.

Ngày 29-3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Q. (trú tại phường Điện Biên Phủ) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Đăng tin giả bằng AI, quản trị viên Fanpage "Check in Điện Biên" bị xử phạt - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với ông Q.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 20-3, Fanpage "Checkin Điện Biên" (với hơn 54.000 người theo dõi) do ông Q. quản lý đã đăng tải video dài 8 giây được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Video có nội dung sai sự thật về việc 1 bé trai bị người lạ bắt cóc tại địa phương. Thông tin này lan truyền, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại tỉnh Điện Biên.

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ đây là thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi: Đăng tin bắt cóc kèm video AI để thu hút tương tác lớn; sử dụng các tài khoản ảo vào bình luận, giả làm người thân để tạo lòng tin; chỉnh sửa nội dung bài viết thành các hoàn cảnh khó khăn, thay đổi tên tài khoản và hình ảnh để kêu gọi quyên góp từ thiện.

Tại cơ quan công an, ông Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia các hoạt động ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội. Mọi hành vi dùng công nghệ (bao gồm AI) để tạo dựng tin giả sẽ bị xử lý nghiêm.

mạng xã hội quyết định xử phạt cơ quan chức năng trí tuệ nhân tạo tỉnh Điện Biên xử lý nghiêm Điện Biên Phủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo