Đăng tin xúc phạm phụ nữ, người đàn ông bị công an xử lý

Ngày 23-12, Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết ban hành quyết định xử phạt anh V.T.A. (SN 1993, ngụ phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) do có hành vi xúc phạm phụ nữ trên mạng xã hội.

Anh V.T.A. đăng thông tin xúc phạm người phụ nữ trên mạng xã hội bị mời lên cơ quan công an làm việc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tam Điệp đã phát hiện tài khoản Facebook "Pham Vu" có đăng tải tin bài vu khống, bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm chị Đ.H.P. (ngụ phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Ngay sau đó, Công an phường Tam Điệp đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định những thông tin trên là sai sự thật và xác minh chính xác chủ tài khoản Facebook "Pham Vu" là V.T.A..

Sau khi được mời lên cơ quan công an làm việc, anh A. thừa nhận hành vi vi phạm của mình khi đăng thông tin không có cơ sở, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác. Sau đó, anh A. đã nhận thức được hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Công an phường Tam Điệp đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh V.T.A..