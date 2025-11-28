HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không được đăng hình ảnh lãnh đạo tỉnh lên mạng xã hội nếu không liên quan đến tin, bài báo chí

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một tỉnh vừa có văn bản yêu cầu không được đăng hình ảnh lãnh đạo tỉnh lên mạng xã hội nếu không liên quan đến tin, bài báo chí.

Ngày 28-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết đơn vị này vừa có văn bản về việc chấn chỉnh việc đăng tải, cung cấp thông tin trên báo chí, mạng xã hội.

Theo nội dung văn bản, thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh, đội ngũ phóng viên, nhà báo của tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, bám sát tôn chỉ, mục đích. Đã kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lào Cai; phản ánh thực tiễn cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm tính thời sự, trung thực, đúng định hướng, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng báo chí thông tin, phản ánh về tỉnh còn có biểu hiện thiếu khách quan, chưa chính xác, đưa thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và sự phát triển chung của tỉnh…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh Lào Cai, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí; phản ánh trung thực, khách quan…

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, nhất là trong quản lý nhà báo, phóng viên, cộng tác viên để không xảy ra vi phạm quy định pháp luật; kiểm soát, biên tập kỹ nội dung thông tin trước khi đăng tải, không để xảy ra tình trạng đăng tải thông tin một chiều, thông tin chưa được thẩm định, kiểm chứng, thông tin thiếu chính xác. Không đăng tải hình ảnh cá nhân các lãnh đạo tỉnh lên tài khoản cá nhân trên mạng xã hội nếu không liên quan đến tin, bài báo chí.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; chú trọng thông tin những thành tựu, kết quả làm được; biểu dương gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những điển hình tiên tiến. Cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin để đánh giá đúng tình hình, không bị các thế lực xấu lợi dụng, kích động.

Đối với các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của tỉnh, khi chưa có phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống từ các cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan báo chí không khai thác, đăng tải làm sai lệch quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Kịp thời đính chính, đăng phát ý kiến phản hồi đối với các nội dung đăng tải không chính xác; đồng thời lưu ý việc giật tít bài mang tính chất câu view, câu like gây hiểu lầm trong dư luận.

