Đang trốn truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo để lừa đảo 65 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đang trốn truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo để lừa đảo 65 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Có 3 tiền án, đang trốn truy nã, nhưng Trần Thế Huynh vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng của nhiều người

Ngày 12-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa bắt giữ Trần Thế Huynh (SN 1986, ngụ thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng nói, Huynh đang bị truy nã nhưng vẫn giả danh công an, lãnh đạo tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đang truy nã vẫn giả danh công an, "nổ" quen lãnh đạo tỉnh để lừa đảo 65 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh bắt giữ Trần Thế Huynh - đối tượng đang truy nã nhưng vẫn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt 65 tỉ đồng của nhiều người. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra xác định Trần Thế Huynh là đối tượng đã có 3 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi trốn truy nã, Huynh "dạt" về địa bàn tỉnh Ninh Bình cư trú, lấy tên giả là Trần Văn Tuân (SN 1979, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 10, khu đô thị Vinhomes Oceans Park Đa Tốn, Gia Lâm, TP Hà Nội) và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thế Huynh tự xưng là cán bộ công an và nói có quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh, có thể xin mua được các suất đất dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với giá ngoại giao, rẻ hơn giá thị trường.

Tin tưởng các thông tin của Huynh đưa ra, nhiều người dân đã chuyển tiền cho Huynh mua đất dự án để đầu tư.

Với thủ đoạn trên, Huynh đã nhận và chiếm đoạt tiền của nhiều công dân trên địa bàn Ninh Bình với số tiền trên 65 tỉ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thông báo, ai là bị hại của Trần Thế Huynh với thủ đoạn trên thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Công an tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn, giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp.


Tin liên quan

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

Kịp thời ngăn chặn lừa đảo chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an

(NLĐO) - Nhờ sự nhanh nhạy của nữ nhân viên ngân hàng, công an đã kịp thời ngăn chặn bà lão 76 tuổi chuyển tiền 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an.

Giả danh công an xông vào sới bạc cướp... 170.000 đồng

(NLĐO) - Tuấn và Tuyến mang theo còng số 8, giả làm cán bộ công an xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đe dọa người chơi rồi chiếm đoạt tiền

Giả danh công an, dựng kịch bản "chạy việc lấy lại tiền"

(NLĐO) - Đối tượng lừa đảo bị bắt giữ là Nguyễn Thành Phúc, tự xưng là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, được điều động về phường Hòa Khánh...

lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh công an quá trình điều tra đang trốn truy nã lừa đảo 65 tỉ đồng nổ quen lãnh đạo tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo