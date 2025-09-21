HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Màn ứng xử "nhanh như điện" của cô gái khiến kẻ giả danh công an đứng hình

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet

Cô gái không những không bị mắc lừa mà còn bình tĩnh “dắt mũi” kẻ gian giả danh công an để lừa đảo

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa kẻ giả danh công an và một cô gái trẻ. Ban đầu, ai nghe qua cũng tưởng nạn nhân đã rơi vào bẫy lừa đảo quen thuộc.


Điều bất ngờ, cô gái không những không bị mắc lừa mà còn bình tĩnh “dắt mũi” kẻ gian, khiến đối tượng lúng túng đến mức phải vội vàng tắt máy và “lặn mất tăm”.

Câu chuyện bắt đầu khi kẻ giả danh gọi điện thoại cho cô gái. Sau tiếng “a lô”, hắn lập tức hỏi: “Trần Thị Phương Giang hả em?”. Đối diện với giọng điệu và hình ảnh "công an" nghi vấn, cô gái bình tĩnh đáp lại: “Anh là ai vậy?”.

Không chút do dự, đối tượng tự xưng là Phạm Như Khoa – một cán bộ “công an” và yêu cầu cô gái mở camera để “trao đổi một số vấn đề quan trọng”.

Thế nhưng, thay vì lo lắng hay vội vàng làm theo, cô gái chất vấn: “Em có làm gì đâu mà phải mở camera?. Tự dưng lại có công an nào gọi điện yêu cầu như vậy à?”.

Lúc này, kẻ giả danh cố gắng tạo thêm sự tin tưởng, nói rằng mình thuộc “bên chuyên đề của cơ quan công an” và tiếp tục ép cô mở camera. Nhưng cô gái quyết không nao núng...

Để kéo dài câu chuyện và “dạy cho kẻ giả danh một bài học”, cô giả vờ lo lắng: “Thôi, em sợ lắm. Anh phải nói rõ có vụ gì thì em mới dám mở chứ. Em bị cái gì mà anh gọi cho em?”.

Nghe vậy, đối tượng lập tức chuyển sang dọa nạt: “Bên anh vừa thu giữ một số ma túy và ngoại tệ. Có liên quan đến em” và tiếp tục yêu cầu mở camera.

Để tạo cảm giác “thật”, cô gái giả vờ hốt hoảng: “Trời ơi, em có ma túy nào đâu!”. Ngay sau đó, kẻ gian gửi hình ảnh một “đơn hàng” có đầy đủ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của cô, rồi hỏi: “Đây có phải đơn hàng của em không?”.

Cô gái nhanh trí đáp: “Đúng là thông tin của em, nhưng em đâu biết trong đó có gì”. Không dừng lại, hắn tiếp tục đưa ảnh một người đàn ông được cho là “shipper” giao đơn hàng và hỏi cô có quen không.

Tưởng rằng với bằng chứng giả mạo ấy cô sẽ hoang mang, nhưng trái lại, cô lập tức tung “chiêu bất ngờ”. Vừa nhìn thấy hình ảnh, cô kêu to: “Ối chồng ơi. Sao anh lại ở trong đó?. Anh nói là đi với cô kia cơ mà. Giờ anh ngồi đây là sao hả chồng?”.

Câu nói này khiến kẻ giả danh “đứng hình”. Sau vài giây im lặng, hắn buông vội: “Nhây quá rồi Trang ơi!” rồi lập tức tắt máy, 'biến mất' không một lời từ biệt.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người thích thú trước sự thông minh, bình tĩnh và dí dỏm của cô gái. Một số còn hài hước cho rằng kẻ giả danh “gặp đúng đối thủ” nên mới thua trắng như vậy.

Tuy nhiên, phía sau tiếng cười là lời cảnh tỉnh. Thực tế, thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… để hù dọa, vu khống nạn nhân dính líu đến ma túy, rửa tiền, hoặc các vụ án nghiêm trọng nhằm chiếm đoạt tài sản không hề mới. Không ít người, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi, sinh viên… đã vì quá sợ hãi mà mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cho những kẻ lừa đảo này.

Theo luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng luật sư Trung Hòa (Hà Nội), điểm chung trong các kịch bản lừa đảo là chúng thường khai thác thông tin cá nhân thật (tên, số điện thoại, địa chỉ) để tăng độ tin cậy, rồi đưa ra chứng cứ giả mạo, buộc nạn nhân cung cấp thêm dữ liệu hoặc chuyển tiền “phục vụ điều tra”.

Trường hợp cô gái trong clip cho thấy, bình tĩnh chính là chìa khóa để vạch mặt kẻ lừa đảo. Thay vì hoảng loạn, cô đã dùng sự tỉnh táo và óc hài hước để biến tình huống nguy hiểm thành một “trò hề”, khiến đối tượng không còn đường xoay xở.

Cơ quan công an nhiều lần khẳng định: không có chuyện gọi điện yêu cầu người dân mở camera, cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền phục vụ điều tra. Khi nghi ngờ, người dân cần chấm dứt liên lạc và báo cho cơ quan công an gần nhất.

Câu chuyện của cô gái không chỉ mang lại tiếng cười cho cộng đồng mạng mà còn nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Đôi khi, chỉ cần một chút bình tĩnh, thông minh và hài hước cũng đủ khiến kẻ gian “tự chui đầu vào rọ”.

