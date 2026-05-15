Đảng ủy UBND TPHCM biểu dương 168 điển hình học Bác

Sáng 15-5, Đảng ủy UBND TPHCM họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2026 và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân nhìn nhận đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, để mỗi chúng ta lắng đọng lại, tự soi mình nhìn lại hành trình đã qua để tiếp tục học tập, làm theo những giá trị bền vững mà Bác để lại cho nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, di sản mà Bác để lại cho chúng ta không những là thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam mà còn là hệ giá trị trường tồn về tư tưởng, đạo đức và phong cách sống.

Bà Nguyễn Thanh Xuân cho biết thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ được tiếp tục triển khai và chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất hơn.

Trong đợt ngày 19-5-2026, toàn Đảng bộ có 30 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trong ảnh: Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Đặc biệt, sau gần một năm thực hiện sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TPHCM đã kiện toàn tổ chức bộ máy, hợp nhất các đơn vị với quy mô lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn. Toàn Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai và cụ thể hóa từng nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua không ít những khó khăn, thách thức.

Đảng ủy UBND TPHCM biểu dương các điển hình học Bác

Thời gian tới, bà Nguyễn Thanh Xuân đề nghị các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của thành phố.

Quan trọng hơn hết, mỗi cán bộ đảng viên phải biến những điều học tập từ Bác thành những hành động cụ thể, thành hiệu quả công việc hàng ngày, không chỉ bằng khẩu hiệu mà bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.

"Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là thước đo cho phẩm chất, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay" - bà Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng ủy UBND TPHCM đã biểu dương 8 tập thể, 7 cá nhân cấp thành phố và 70 tập thể, 83 cá nhân cấp Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.