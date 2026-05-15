TPHCM: Phường Xuân Hòa ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Sáng 15-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa, TPHCM đã ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trụ sở Đảng ủy phường Xuân Hòa (99A Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa).

Công trình ra mắt nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026); 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh có 4 phần

Ngay tiền sảnh - nơi đầu tiên đặt chân vào trụ sở - là dòng chữ "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta", hai bên là lời Di chúc của Bác và mục tiêu xây dựng phường Xuân Hòa văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đó là lời nhắc nhở về mục đích và trách nhiệm của người cán bộ - đặt ngay ở nơi bắt đầu mỗi ngày làm việc.

Phần thứ hai tái hiện hành trình 30 năm bôn ba của người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ lúc rời bến Nhà Rồng đến thời khắc đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Định lịch sử. Mỗi tấm ảnh là một lát cắt lịch sử, gợi nhắc về hành trình vô vàn gian khó để có được nền độc lập, tự do cho nước nhà.

Phần thứ ba tập trung vào tư tưởng của Bác về công tác Đảng - xây dựng Đảng, văn phòng, tổ chức, kiểm tra, dân vận và mặt trận. Đây là phần có giá trị định hướng thiết thực nhất, giúp mỗi cán bộ, đảng viên đối chiếu tư tưởng Bác với thực tiễn công tác của mình.

Phần thứ tư là tinh thần học tập - lời Bác dạy "không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn" đặt cạnh bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước. Bác học từ thực tiễn, học từ nhân dân, học từ thế giới - đó là tấm gương về tinh thần học tập suốt đời mà mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay cần noi theo.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng, cho biết việc ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Xuân Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng, phát biểu tại lễ ra mắt.

Việc học tập Bác giúp cán bộ rèn luyện các chuẩn mực đạo đức "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" và thực hiện văn hóa "nói đi đôi với làm". Góp phần chuyển hóa việc học tập từ khẩu hiệu thành những hành động cụ thể, thiết thực trong đời sống và công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên".

Đồng thời, người dân cũng có thể dễ dàng tiếp cận các tư liệu, hình ảnh trực quan tại không gian trưng bày, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, qua đó tạo niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

"Đây là một không gian mở, vừa trang trọng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa đa dạng nội dung phục vụ cộng động, vừa gần gũi, thân thiện để trao đổi, chia sẻ công tác chuyên môn" – bà Nguyễn Thị Thu Huyền khẳng định.

