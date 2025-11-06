Đang xả lũ hồ Đá Đen, nhiều xã, phường ở TP HCM được cảnh báo bị ảnh hưởng

Ngày 6-11, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM) đang thực hiện xả lũ hồ chứa nước Đá Đen. Đây là hồ chứa nước sinh hoạt, cung cấp nước cho hơn 80% dân số khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Tính đến ngày 3-11, mực nước ở hồ Đá Đen đo được đang ở cao trình 44,34 m. Nhằm bảo đảm an toàn công trình và giảm áp lực nước trong hồ trong mùa mưa lũ cũng như đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng của người dân trong vùng hạ lưu công trình, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xả lũ.

Hồ Đá Đen sẽ xả lũ trong 10 ngày để đảm bảo an toàn cho công trình

Các sự cố tại hồ chứa thủy lợi nếu xảy ra có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường. Việc đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo vệ khu vực hạ lưu và nguồn tài nguyên nước.

Trước đó, Trung tâm cũng đã gửi thông báo đến các địa phương có khả năng ảnh hưởng để chủ động thông báo cho người dân. Cụ thể, việc xả lũ sẽ diễn ra từ ngày 6-11 đến hết ngày 16-11. Các địa phương được cảnh báo có khả năng bị ảnh hưởng gồm xã Châu Pha, xã Nghĩa Thành, phường Tân Thành và phường Long Hương (bờ phải sông Dinh); phường Tam Long và phường Bà Rịa (bờ trái sông Dinh).

Trung tâm đề nghị người dân sinh sống, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản dọc hai bên bờ sông chủ động nắm bắt thông tin, có kế hoạch ứng phó phù hợp, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đặc biệt, trong thời gian xả lũ, người dân tuyệt đối không đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc hoặc các hoạt động khác trong vùng hạ lưu công trình để tránh nguy hiểm.