Đang xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và 5 bị cáo

Sáng 27-11, TAND TP HCM (cơ sở 1) đưa ra xét xử các bị cáo Phạm Minh An (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); Trần Mạnh Hải (48 tuổi, cựu Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch) và Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị cáo còn lại gồm Huỳnh Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Tạ Quang Trường (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (cựu Trưởng Phòng Thiết bị y tế Vimedimex) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo đều có mặt tại phiên xử sơ thẩm vào sáng 27-11

Vụ án dự kiến xét xử 2 ngày, trong sáng 27-11, cả 6 bị cáo đều có mặt, tuy nhiên bị cáo Tạ Quang Trường sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn và phải có bác sĩ bên cạnh trong suốt quá trình xét xử. Người nhà cũng được đề nghị túc trực bên cạnh để hỗ trợ bị cáo Trường.

Vụ án có 27 người có nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên tại phiên xử nhiều người vắng mặt. Các luật sư bào chữa có mặt đều đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì việc vắng mặt của những người này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, đặc biệt là sự vắng mặt của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Nếu không triệu tập được, các luật sư đề nghị HĐXX áp dụng các biện pháp trong tố tụng để đưa những người này đến phiên xử.

Đại diện VKSND cho rằng việc vắng mặt những người liên quan không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. HĐXX cũng đã hội ý nhanh tại chỗ, quyết định vẫn tiếp tục xét xử vụ án.

Bị cáo Phạm Minh An (áo trắng), cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tại phiên xử

Theo cáo trạng, Gói thầu số 25 - Thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá dự toán hơn 38,4 tỉ đồng, giá trúng thầu gần 37,9 tỉ đồng.

Cuối tháng 5-2021, khi biết thông tin này, Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã thỏa thuận để Công ty Vimedimex đứng tên dự thầu, còn Công ty Tạ Thiên Ân chuẩn bị hàng hóa. Để che giấu việc nâng giá, hai công ty không ký thỏa thuận liên doanh theo quy định mà để Tạ Thiên Ân mua hàng rồi bán lại cho Vimedimex với giá được nâng đáng kể.

Hồ sơ dự thầu của Vimedimex có nhiều văn bản ủy quyền và cam kết cung cấp hàng hóa nhưng thực tế đều do Tạ Thiên Ân chuẩn bị. Sau khi trúng thầu, Vimedimex mua hàng trọn gói từ Tạ Thiên Ân chứ không làm việc với nhà sản xuất như nội dung đã cam kết. Công ty Vimedimex không có hàng hóa, không biết và không liên hệ với các nhà phân phối, các văn bản do Công ty Tạ Thiên Ân cung cấp để bổ sung vào hồ sơ dự thầu.

Bị cáo Tạ Quang Trường - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex phải ngồi xe lăn, có bác sĩ và người nhà bên cạnh

Huỳnh Tuấn Anh cùng Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường thực hiện hành vi gian dối khi tạo lập hồ sơ tham gia đấu thầu nhằm nâng giá trang thiết bị y tế để thu lợi bất chính. Căn cứ kết luận định giá tài sản và hồ sơ thanh quyết toán gói thầu xác định được thiệt hại cho các bị can gây ra hơn 18 tỉ đồng, trong đó Công ty Vimedimex được chia hơn 683 triệu đồng; Công ty Tạ Thiên Ân thụ hưởng hơn 17,3 tỉ đồng.

Đối với Đỗ Hữu Hải, quá trình thực hiện tư vấn quản lý dự án, Hải nhận từ Trần Mạnh Hải các tài liệu và cùng ngày lập tờ trình gửi Sở Y tế đề nghị phê duyệt cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu.

Hải không kiểm tra các căn cứ pháp lý theo quy định đã tham mưu cho Phạm Minh An ký quyết định phê duyệt cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu để tổ chức thực hiện gói thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 18 tỉ đồng.

HĐXX quyết định vẫn xét xử vụ án dù một số luật sư đề nghị hoãn phiên xử để triệu tập những người liên quan

Trần Mạnh Hải được giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện đấu thầu, kiểm soát chất lượng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế. Sau khi nhận được dự thảo chứng thư thẩm định gửi qua email, Trần Mạmh Hải đã chuyển cho Đỗ Hữu Hải để xem xét lập tờ trình. Cùng ngày, Mạnh Hải nhận tờ trình của Công ty Sơn Hải, dù biết không đúng quy định nhưng Mạnh Hải không báo cáo cho Phạm Minh An biết về các hạn chế, thiếu sót để xin ý kiến mà tiếp tục tham mưu cho ông An ký ban hành quyết định phê duyệt.

Đối với bị cáo Phạm Minh An, do tin tưởng vào tham mưu của Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra các tài liệu kèm theo và ký ban hành quyết định phê duyệt thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu không đảm bảo căn cứ pháp lý và phù hợp thực tế giá trang thiết bị y tế tại thời điểm, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 18 tỉ đồng.