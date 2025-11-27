Đang xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và 5 bị cáo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Đang xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và 5 bị cáo

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Trong số 6 bị cáo được đưa ra xét xử thì có bị cáo sức khỏe yếu, ngồi xe lăn, phải có bác sĩ và người nhà bên cạnh trong suốt quá trình xử án.

Sáng 27-11, TAND TP HCM (cơ sở 1) đưa ra xét xử các bị cáo Phạm Minh An (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); Trần Mạnh Hải (48 tuổi, cựu Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch) và Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sơn Hà) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị cáo còn lại gồm Huỳnh Tuấn Anh (cựu Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân), Tạ Quang Trường (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (cựu Trưởng Phòng Thiết bị y tế Vimedimex) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đang xét xử cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 5 bị cáo - Ảnh 1.

Các bị cáo đều có mặt tại phiên xử sơ thẩm vào sáng 27-11

Vụ án dự kiến xét xử 2 ngày, trong sáng 27-11, cả 6 bị cáo đều có mặt, tuy nhiên bị cáo Tạ Quang Trường sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn và phải có bác sĩ bên cạnh trong suốt quá trình xét xử. Người nhà cũng được đề nghị túc trực bên cạnh để hỗ trợ bị cáo Trường.

Vụ án có 27 người có nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên tại phiên xử nhiều người vắng mặt. Các luật sư bào chữa có mặt đều đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì việc vắng mặt của những người này sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử, đặc biệt là sự vắng mặt của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Nếu không triệu tập được, các luật sư đề nghị HĐXX áp dụng các biện pháp trong tố tụng để đưa những người này đến phiên xử.

Đại diện VKSND cho rằng việc vắng mặt những người liên quan không ảnh hưởng tới quá trình xét xử. HĐXX cũng đã hội ý nhanh tại chỗ, quyết định vẫn tiếp tục xét xử vụ án.

Đang xét xử cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 5 bị cáo - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Minh An (áo trắng), cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tại phiên xử

Theo cáo trạng, Gói thầu số 25 - Thiết bị cho phòng mổ hybrid chấn thương chỉnh hình thuộc dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, giá dự toán hơn 38,4 tỉ đồng, giá trúng thầu gần 37,9 tỉ đồng.

Cuối tháng 5-2021, khi biết thông tin này, Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã thỏa thuận để Công ty Vimedimex đứng tên dự thầu, còn Công ty Tạ Thiên Ân chuẩn bị hàng hóa. Để che giấu việc nâng giá, hai công ty không ký thỏa thuận liên doanh theo quy định mà để Tạ Thiên Ân mua hàng rồi bán lại cho Vimedimex với giá được nâng đáng kể.

Hồ sơ dự thầu của Vimedimex có nhiều văn bản ủy quyền và cam kết cung cấp hàng hóa nhưng thực tế đều do Tạ Thiên Ân chuẩn bị. Sau khi trúng thầu, Vimedimex mua hàng trọn gói từ Tạ Thiên Ân chứ không làm việc với nhà sản xuất như nội dung đã cam kết. Công ty Vimedimex không có hàng hóa, không biết và không liên hệ với các nhà phân phối, các văn bản do Công ty Tạ Thiên Ân cung cấp để bổ sung vào hồ sơ dự thầu.

Đang xét xử cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 5 bị cáo - Ảnh 3.

Bị cáo Tạ Quang Trường - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Vimedimex phải ngồi xe lăn, có bác sĩ và người nhà bên cạnh

Huỳnh Tuấn Anh cùng Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường thực hiện hành vi gian dối khi tạo lập hồ sơ tham gia đấu thầu nhằm nâng giá trang thiết bị y tế để thu lợi bất chính. Căn cứ kết luận định giá tài sản và hồ sơ thanh quyết toán gói thầu xác định được thiệt hại cho các bị can gây ra hơn 18 tỉ đồng, trong đó Công ty Vimedimex được chia hơn 683 triệu đồng; Công ty Tạ Thiên Ân thụ hưởng hơn 17,3 tỉ đồng.

Đối với Đỗ Hữu Hải, quá trình thực hiện tư vấn quản lý dự án, Hải nhận từ Trần Mạnh Hải các tài liệu và cùng ngày lập tờ trình gửi Sở Y tế đề nghị phê duyệt cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu.

Hải không kiểm tra các căn cứ pháp lý theo quy định đã tham mưu cho Phạm Minh An ký quyết định phê duyệt cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu để tổ chức thực hiện gói thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 18 tỉ đồng.

Đang xét xử cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 5 bị cáo - Ảnh 4.

HĐXX quyết định vẫn xét xử vụ án dù một số luật sư đề nghị hoãn phiên xử để triệu tập những người liên quan

Trần Mạnh Hải được giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện đấu thầu, kiểm soát chất lượng vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế. Sau khi nhận được dự thảo chứng thư thẩm định gửi qua email, Trần Mạmh Hải đã chuyển cho Đỗ Hữu Hải để xem xét lập tờ trình. Cùng ngày, Mạnh Hải nhận tờ trình của Công ty Sơn Hải, dù biết không đúng quy định nhưng Mạnh Hải không báo cáo cho Phạm Minh An biết về các hạn chế, thiếu sót để xin ý kiến mà tiếp tục tham mưu cho ông An ký ban hành quyết định phê duyệt.

Đối với bị cáo Phạm Minh An, do tin tưởng vào tham mưu của Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra các tài liệu kèm theo và ký ban hành quyết định phê duyệt thiết kế cấu hình, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu không đảm bảo căn cứ pháp lý và phù hợp thực tế giá trang thiết bị y tế tại thời điểm, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 18 tỉ đồng.

Tin liên quan

Cách chức của ông Phạm Minh An, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cách chức của ông Phạm Minh An, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO)- Ông Phạm Minh An, giám đốc sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác

Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng 5 bị can

(NLĐO)- Ông Phạm Minh An, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng thuộc cấp đã thiếu trách nhiệm, để các bị can khác vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước 18,3 tỉ đồng.

Khởi tố, khám xét nhà Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(NLĐO)- Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An bị khởi tố do liên quan đến tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại gói thầu số 25 của sở này

giám đốc sở Giám đốc Sở Y tế hậu quả nghiêm trọng Vimedimex Vi phạm đấu thầu cựu giám đốc Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An Tạ Thiên Ân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo