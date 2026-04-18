Soi tỉ số trận Chelsea - Manchester United: Chủ nhà buộc phải thắng

Joao Pedro (Chelsea) và Casemiro (Manchester United)

Sau chuỗi trận tệ hại chỉ thắng 1 trong bảy trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, Chelsea đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua giành suất dự Champions League. Đội bóng của Liam Rosenior hiện đang đứng thứ 6, không được phép mắc sai lầm nào trong trận đấu với đội đứng thứ ba Manchester United tại Stamford Bridge vào thứ Bảy.

Chelsea đang kém Manchester United 7 điểm và kém Liverpool, đội đang đứng thứ năm, 4 điểm khi chỉ còn sáu trận đấu nữa. Một thất bại trước Manchester United sẽ đặt hy vọng dự Champions League của Chelsea vào tình thế nguy hiểm nghiêm trọng, làm tăng thêm áp lực lên HLV Liam Rosenior sau khi đội bóng của ông bị la ó sau trận thua Manchester City 3-0 cuối tuần trước.

Tiền vệ Andrey Santos của Chelsea khẳng định các cầu thủ quyết tâm xoay chuyển tình thế. "Chúng tôi hiểu người hâm mộ đang thất vọng. Đây là thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi phải làm việc chăm chỉ và tiếp tục cố gắng. Tất nhiên chúng tôi tin rằng mình có thể kết thúc mùa giải với một suất dự Champions League".

Nếu để Manchester United chia điểm, Chelsea có thể tụt xuống vị trí thứ 7 hoặc 8 nếu Brentford (gặp Fulham), Brighton (gặp Tottenham) giành chiến thắng. Nhưng điều đáng sợ nhất với Chelsea chính là họ có thể bị tụt lại sau đội đứng thứ 5 Liverpool đến 6 điểm khi giải chỉ còn đúng 5 vòng – trong đó có trận Chelsea sẽ phải chơi trên sân Anfield của Liverpool ngày 9-5 tới.

Để tránh rơi vào đường cùng, Chelsea buộc phải thắng bằng được Manchester United trận này, dù Quỷ đỏ của Michael Carrick đang có phong độ rất tốt.

Manchester United vẫn đang ở vị trí thuận lợi để giành ngôi thứ 3, vị trí cao nhất tại giải đấu trong ba năm qua, mặc dù đội bóng của Michael Carrick đã phải chịu một thất bại vào thứ Hai với trận thua Leeds 2-1. Cú đúp trong hiệp 1 của Noah Okafor đã mang tính quyết định, khi Manchester United tự gây ra thất bại cho chính mình sau khi Lisandro Martínez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì kéo tóc Dominic Calvert-Lewin. Bàn thắng muộn của Casemiro vẫn không đủ để tạo nên một cuộc lội ngược dòng.

Trận thua Leeds đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ đã thua 2 trong bốn trận gần nhất trên mọi đấu trường (1 thắng, 1 hòa), sau khi chỉ thua hai trong 22 trận trước đó (12 thắng, 8 hòa).

Bất chấp những thăng trầm mà một mùa giải chuyển tiếp mang lại, Manchester United vẫn chưa thua hai trận liên tiếp tại Premier League mùa này. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là đội bóng của Carrick cùng với Arsenal, chưa từng phải chịu hai thất bại liên tiếp trong mùa giải này.

Trong khi đó, với Chelsea thua là chuyện khá phổ biến. The Blues đã thua 3 trận thua liên tiếp tại Premier League, mà gần nhất là thua Man City 0-3. Trước đó, họ đã thua Everton 3-0 và Newcastle United 1-0, xen giữa đó là trận thua Paris Saint-Germain 3-0 ở Champions League.

Điều này có nghĩa là họ chưa thắng, cũng như chưa ghi bàn nào tại Premier League kể từ chiến thắng 4-1 trước Aston Villa vào đầu tháng 3. Chuỗi trận đó đã làm giảm hy vọng lọt vào top 5 của họ, với dự đoán của siêu máy tính Opta cho thấy The Blues nhiều khả năng sẽ đứng thứ sáu (23,7%).

Cuộc khủng hoảng trung vệ ở Manchester United

Manchester United chỉ giữ sạch lưới được một trận trong 21 trận đấu sân khách gần nhất tại Premier League. Tình hính lúc này càng nguy hiểm hơn khi họ chẳng còn trung vệ thực thụ nào lành lặn: Với việc Martínez bị treo giò và Mathijs De Ligt phải ngồi ngoài vì chấn thương, Carrick sẽ thất vọng khi Harry Maguire phải nghỉ thêm một trận nữa do án treo giò sau khi cáo buộc hành vi sai trái của anh ta tại FA được giữ nguyên.

Tương tự, các báo cáo hôm thứ Sáu cho thấy Leny Yoro cũng bị chấn thương, điều đó có nghĩa là cần phải có sự thay đổi trong hàng thủ của Manchester United. Luke Shaw có thể sẽ đá cặp với Ayden Heaven ở vị trí trung vệ, trong khi Noussair Mazraoui và Diogo Dalot sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh.

Trong khi đó, Chelsea có thể sẽ chào đón sự trở lại của Enzo Fernández sau án treo giò do CLB áp đặt. Cầu thủ người Argentina là điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng thất vọng của The Blues.

Anh ấy có số cú sút trúng đích nhiều nhất trong số các cầu thủ Chelsea tại Premier League mùa này (27), đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nhất nói chung (51) và trong các pha bóng mở (46). Ngoài ra, anh ấy đã hoàn thành nhiều đường chuyền nhất ở khu vực cuối sân (459) và dẫn đầu Premier League về số đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự (41).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton cùng đoán chiến thắng 2-1 dành cho Chelsea, cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số si1y sao 1-0. Ngược lại, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson chọn tỉ số 1-2 nghiêng về Manchester United. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn tỉ số hòa 1-1.

Dự đoán: Chelsea – Manchester United 2-1

Đối đầu trực tiếp

• Chelsea chỉ thua một trong 12 trận đấu gần nhất tại Premier League gặp Man Utd trên sân Stamford Bridge (thắng 6, hòa 5).

• Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd đã kết thúc với tỷ số hòa 27 lần – nhiều hơn bất kỳ trận đấu nào khác trong lịch sử Premier League.

20-9-2025 Manchester Utd Chelsea 2-1 16-5-2025 Chelsea Manchester Utd 1-0 03-11-2024 Manchester Utd Chelsea 1-1 04-4-2024 Chelsea Manchester Utd 4-3 06-12-2023 Manchester Utd Chelsea 2-1 25-5-2023 Manchester Utd Chelsea 4-1 22-10-2022 Chelsea Manchester Utd 1-1 28-4-2022 Manchester Utd Chelsea 1-1 28-11-2021 Chelsea Manchester Utd 1-1 28-2-2021 Chelsea Manchester Utd 0-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 19/4 02:00 [6] Chelsea vs Manchester Utd [3] 2.025 0 : 1/4 1.85 1.90 3 1.975

Tỉ lệ trận đấu ban đầu đã được niêm yết từ tuần trước với chủ nhà Chelsea chấp Manchester United đồng nửa, ăn đủ, thua 85. Nhưng vài ngày sau đó, thị trường đã chuyển thành Chelsea ăn 95, thua 92. Đến trưa nay, Chelsea vẫn chấp đồng nửa nhưng chỉ ăn 85, thua đủ, dấu hiệu cho thấy thị trường có vẻ đang đổ mạnh vào cửa trên. Tuy nhiên các hãng tiết lộ là luongzj đặt vào cửa Manchester United nhiều hơn gấp bội Chelsea, với mức 72% so với 28%. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.9, trong lúc hòa 2-2 ăn 12, còn 0-0 ăn 20. Khả năng thắng thua của 2 đội khá tương đồng, dù của thắng của Chelsea nhỉnh hơn chút ít với 2-1 ăn 8.8, 1-0 ăn 12, còn 2-0 ăn 13. Phía ngược lại, Manchester United thắng 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 10, 0-1 ăn 14, còn 0-2 ăn 20.



