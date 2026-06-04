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Thể thao

Đánh bại Hà Lan bằng cầu thủ Feyenoord, Algeria tạo cú hích trước World Cup

Đào Tùng (theo FIFA)

(NLĐO) - Tuyển Algeria có màn chạy đà trước World Cup 2026 khi đánh bại Hà Lan 1-0 ngay tại Rotterdam nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Anis Hadj Moussa ở cuối trận.

Đây là trận đấu chia tay khán giả nhà của Hà Lan trước khi "Lốc da cam" lên đường sang Mỹ dự World Cup. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ronald Koeman không thể mang đến niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ khi nhận thất bại đầu tiên trên sân De Kuip kể từ tháng 6-2023.

Hà Lan nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 8, Donyell Malen xoay trở khéo léo rồi dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Không lâu sau, tân binh Crysencio Summerville tưởng chừng đã ghi dấu ấn trong lần đầu khoác áo đội tuyển khi kiến tạo để Tijjani Reijnders ghi bàn, nhưng VAR xác định tình huống việt vị.

Đánh bại Hà Lan bằng cầu thủ Feyenoord, Algeria tạo cú hích trước World Cup - Ảnh 1.

Donyell Malen (18, Hà Lan) đi bóng trước sự đeo bám của Mohamed Amine Tougai

Sức ép liên tục được đội chủ nhà tạo ra. Cody Gakpo, Reijnders và Malen đều có cơ hội nhưng không thể thắng được thủ thành Luca Zidane, người có một ngày thi đấu nổi bật trong khung gỗ Algeria.

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Bên kia chiến tuyến, Algeria cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công. Mohamed Amoura suýt mở tỉ số sau đường kiến tạo của Riyad Mahrez trước khi bị Micky van de Ven giải nguy. Nabil Bentaleb cũng khiến thủ thành Bart Verbruggen phải trổ tài cứu thua.

Đánh bại Hà Lan bằng cầu thủ Feyenoord, Algeria tạo cú hích trước World Cup - Ảnh 2.

Anis Hadj Moussa (11) ghi bàn duy nhất cho Algeria trước Hà Lan

Sau giờ nghỉ, Hà Lan thay đổi gần như toàn bộ đội hình nhưng hiệu quả tấn công không được cải thiện. Ibrahim Maza, Justin Kluivert rồi Malen lần lượt bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc, trong đó Kluivert có pha dứt điểm chệch cột dọc sau màn phối hợp đẹp mắt với Gakpo.

Khi trận đấu chỉ còn vài phút, Algeria bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 86, Anis Hadj Moussa - cầu thủ đang khoác áo Feyenoord - đi bóng vượt qua Jorrel Hato rồi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao, đánh bại Verbruggen ngay trên sân đấu mà anh vẫn thi đấu hằng tuần ở cấp CLB.

Đánh bại Hà Lan bằng cầu thủ Feyenoord, Algeria tạo cú hích trước World Cup - Ảnh 3.

Algeria giành chiến thắng ngay tại Rotterdam

Chiến thắng giúp Algeria nối dài phong độ ấn tượng với chỉ hai thất bại trong 18 trận gần nhất. Trong khi đó, Hà Lan sẽ còn một trận giao hữu kín với Uzbekistan trên đất Mỹ trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.

Đánh bại Hà Lan bằng cầu thủ Feyenoord, Algeria tạo cú hích trước World Cup - Ảnh 4.

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