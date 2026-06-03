13 cầu thủ vắng mặt đáng tiếc nhất ở World Cup 2026

FIFA đã nâng số lượng đăng ký cầu thủ dự World Cup lên 26 người, nhiều ngôi sao vẫn không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

13 chân sút vắng mặt ngày hội lớn nhất hành tinh lần lượt là: Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Jeremie Frimpong, Dean Huijsen, Mateus Fernandes, Franco Mastantuono, Paulo Dybala, João Pedro, Luis Suarez và Tanner Tessmann.

Đội tuyển Anh là tâm điểm tranh cãi khi HLV Thomas Tuchel loại hàng loạt trụ cột. Cole Palmer và Phil Foden đều bị gạch tên sau mùa giải sa sút và không tạo được dấu ấn trong màu áo "Tam sư". Bên cạnh đó, Harry Maguire và Trent Alexander-Arnold cũng không có mặt trong danh sách đến Bắc Mỹ.

Tiền vệ Real Madrid, Camavinga không được gọi lên tuyển Pháp vì chấn thương, phong độ

Tuyển Pháp gây bất ngờ khi không triệu tập Eduardo Camavinga. Từng được xem là tương lai tuyến giữa của "Les Bleus", tiền vệ Real Madrid đánh mất vị thế bởi chấn thương và phong độ thiếu ổn định.

Ở tuyển Hà Lan, Jeremie Frimpong bị HLV Ronald Koeman loại do những vấn đề thể lực kéo dài. Trong khi đó, Tây Ban Nha không điền tên trung vệ trẻ Dean Huijsen dù anh vừa gia nhập Real Madrid.

Tiền vệ Mateus Fernandes của Bồ Đào Nha cũng lỡ hẹn World Cup dù có mùa giải nổi bật tại West Ham. HLV Roberto Martinez ưu tiên những lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn.

Argentina để lại nhiều tiếc nuối với sự vắng mặt của tài năng trẻ Franco Mastantuono và tiền đạo Paulo Dybala. Cả hai đều không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình giàu chiều sâu của HLV Lionel Scaloni.

Tại Brazil, quyết định gây tranh cãi nhất thuộc về Carlo Ancelotti khi loại Joao Pedro. Tiền đạo Chelsea vừa ghi 20 bàn thắng và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng mùa qua nhưng vẫn không có suất đến World Cup.

Nam Mỹ còn chứng kiến sự vắng mặt của Luis Suarez. Dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn tốt trong màu áo Inter Miami, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay không nằm trong kế hoạch của HLV Marcelo Bielsa.

Trong khi đó, tuyển Mỹ mất tiền vệ Tanner Tessmann vì chấn thương cơ gặp phải ở giai đoạn cuối mùa giải. Đây được xem là sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong danh sách của HLV Mauricio Pochettino.