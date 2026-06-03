FIFA chốt danh sách 48 đội tuyển dự World Cup 2026: Giao thoa thế hệ

Ngày 2-6, FIFA chính thức chốt và công bố danh sách 48 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trao cơ hội để người hâm mộ trên toàn thế giới có dịp chứng kiến những cột mốc lịch sử của bóng đá.

Chưa kỳ World Cup nào trong lịch sử lại thể hiện rõ sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai như World Cup 2026.



Toàn bộ 48 đội tuyển đã chốt danh sách chính thức tham dự World Cup 2026

Những tên tuổi được xem là "huyền thoại sống" như Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Guillermo Ochoa (Mexico) tiếp tục hiện diện bên cạnh một thế hệ cầu thủ trẻ đang sẵn sàng viết nên trang sử mới. Cả ba ngôi sao này sẽ cùng bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Từ những ngày đầu chinh chiến ở sân khấu World Cup cách đây hơn hai thập niên, bộ ba này vẫn duy trì được vị thế ở đội tuyển quốc gia và tiếp tục góp mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Messi - Ronaldo sát cánh với các kỷ lục

Ở chiều ngược lại, World Cup 2026 cũng là sân khấu của tuổi trẻ. Gilberto Mora, tiền vệ của tuyển chủ nhà Mexico, mới 17 tuổi nhưng đã có tên trong danh sách tham dự. Hơn Mora đến 26 tuổi là Craig Gordon, thủ môn 43 tuổi của Scotland - cầu thủ lớn tuổi nhất giải - cho thấy sự đa dạng hiếm thấy về độ tuổi tại vòng chung kết lần này.

Những con số FIFA công bố càng khẳng định đây là kỳ World Cup của sự chuyển giao thế hệ. Trong tổng số 1.248 cầu thủ được đăng ký thi đấu, có tới 891 người lần đầu tiên góp mặt ở một vòng chung kết World Cup.

Điều đó đồng nghĩa phần lớn các cầu thủ tham dự sẽ có lần đầu trải nghiệm bầu không khí đặc biệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

104 trận đấu được tổ chức trên toàn khu vực Bắc Mỹ

Bên cạnh cột mốc "vô tiền khoáng hậu" về nhân sự, World Cup 2026 còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử về quy mô tổ chức.

Lần đầu tiên giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, tăng đáng kể so với 16, 24 rồi 32 đội của các vòng chung kết trước đây.

Số trận đấu cũng được nâng lên 104, trải dài trên các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico.

Việc mở rộng số đội tham dự đã mang đến cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới. Cabo Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan sẽ lần đầu xuất hiện ở vòng chung kết World Cup, hứa hẹn tạo nên những câu chuyện đáng nhớ tại giải đấu năm nay.

Qatar (áo trắng) sử dụng hầu hết cầu thủ chơi bóng trong nước

World Cup 2026 còn phản ánh sự toàn cầu hóa mạnh mẽ của bóng đá hiện đại. Theo thống kê của FIFA, 1.248 cầu thủ tham dự hiện khoác áo 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Nhiều đội tuyển sở hữu lực lượng trải rộng trên các giải vô địch hàng đầu thế giới (Uruguay, Senegal hay Bờ Biển Ngà), trong khi một số đội (Qatar và Ả Rập Saudi) vẫn giữ được bản sắc với nòng cốt là các cầu thủ thi đấu trong nước.

World Cup 2026 - Một danh hiệu, 48 ứng viên

Với quy mô lớn nhất lịch sử, sự hiện diện của những "huyền thoại sống" cùng làn sóng tài năng trẻ đầy triển vọng, World Cup 2026 không đơn thuần là cuộc tranh tài để tìm ra nhà vô địch mới.

Đây còn là thời điểm bóng đá thế giới chứng kiến sự chuyển giao giữa các thế hệ, nơi những tượng đài của một kỷ nguyên và các ngôi sao tương lai cùng hội tụ trên sân khấu lớn nhất hành tinh.