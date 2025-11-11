HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đánh bom liều chết ngay thủ đô Pakistan, gần 40 người thương vong

Xuân Mai

(NLĐO) - Một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Islamabad - Pakistan khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 11-11 cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài một trụ sở tòa án ở khu vực G-11 tại Islamabad.

img

Hiện trường vụ nổ ở Islamabad - Pakistan ngày 11-11. Ảnh: Social media

Ông Naqvi thông tin kẻ tấn công đã lên kế hoạch đột nhập tòa nhà nhưng do không thể vào bên trong nên kích nổ bom trên người gần một xe cảnh sát bên ngoài khu phức hợp. Vụ việc khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Theo đài RT, lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và cuộc điều tra được tiến hành. Đến nay, chưa có thông tin chính thức nào được công bố. 

Dù vẫn chưa rõ ai là người liên quan vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif đã liên hệ vụ nổ này với Afghanistan. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Asif nhấn mạnh "vụ tấn công liều chết" ở Tòa án quận Islamabad là một lời cảnh tỉnh rằng cuộc xung đột ở khu vực biên giới Balochistan giữa Afghanistan - Pakistan là "một cuộc chiến tranh đối với Pakistan".

Ông Asif khẳng định việc đưa cuộc chiến này đến tận Islamabad là một thông điệp từ Kabul, song Pakistan có đủ sức mạnh để đáp trả.

Trong diễn biến khác, cảnh sát Ấn Độ đang điều tra vụ nổ xe chết người tại thủ đô New Delhi theo luật "chống khủng bố". Thủ tướng Narendra Modi cam kết sẽ đưa tất cả những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Trước đó, một vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực gần Pháo đài Đỏ ở New Delhi vào tối 10-11, khiến 13 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

Phó Cảnh sát trưởng Raja Banthia cho hay cuộc điều tra đang ở giai đoạn sơ bộ. Các nhà lãnh đạo toàn cầu và phái đoàn ngoại giao nước ngoài đã thể hiện sự đoàn kết với Ấn Độ sau vụ nổ xe chết người này. 

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov đã gửi lời chia buồn. Trong khi đó, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake và lãnh đạo phe đối lập Sajith Premadasa đều lên án vụ nổ.

Tin liên quan

Đụng độ dữ dội ở biên giới Afghanistan - Pakistan, căng thẳng leo thang

(NLĐO) - Quân đội Pakistan sử dụng pháo hạng nặng khi đụng độ lực lượng Afghanistan dọc biên giới vào cuối ngày 11-10.

Ấn Độ xả lũ, Pakistan sơ tán dân khẩn cấp

(NLĐO) - Pakistan đã sơ tán ít nhất 150.000 người sau khi Ấn Độ xả lũ từ các con đập và mực nước sông dâng cao.

Lũ quét, sạt lở gây thiệt hại kinh hoàng ở Pakistan, Ấn Độ

Số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa - Pakistan đã tăng lên hơn 300 hôm 16-8, theo hãng tin PTI.

Ấn Độ Afghanistan Pakistan đánh bom liều chết Islamabad
