Quốc tế

Đụng độ dữ dội ở biên giới Afghanistan - Pakistan, căng thẳng leo thang

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Quân đội Pakistan sử dụng pháo hạng nặng khi đụng độ lực lượng Afghanistan dọc biên giới vào cuối ngày 11-10.

Hãng tin AP hôm 12-10 thông tin Afghanistan vừa triển khai lực lượng tập kích nhiều chốt biên giới do Pakistan kiểm soát.

Vụ đụng độ diễn ra cuối ngày 11-10, khiến mâu thuẫn giữa hai quốc gia láng giềng trở nên trầm trọng hơn.

Afghanistan tấn công biên giới Pakistan, căng thẳng leo thang - Ảnh 1.

Lực lượng Afghanistan dồn dập tấn công Pakistan dọc biên giới khiến mẫu thuẫn leo thang. Ảnh: RTA

Sáng 12-10, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố họ đã tiến hành "chiến dịch trả đũa thành công" dọc biên giới. "Nếu đối phương tiếp tục xâm phạm lãnh thổ Afghanistan, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ biên giới và phản ứng mạnh mẽ" - tuyên bố nêu rõ.

Chính quyền Taliban giải thích đây là hành động đáp trả những lần xâm phạm lãnh thổ và không phận Afghanistan mà phía Islamabad thực hiện nhiều lần suốt thời gian qua.

Dẫn lời người phát ngôn chính quyền Taliban - Zabihullah Mujahid, Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Afghanistan (RTA) cho biết lực lượng Afghanistan chiếm thành công 25 đồn quân sự; khiến 88 binh sĩ Pakistan thương vong, trong đó 58 người đã thiệt mạng. 

Tuy nhiên, phía Pakistan chưa xác nhận con số thương vong này.

Cửa khẩu biên giới Torkham - một trong hai tuyến đường thương mại chính giữa hai nước - vẫn đóng cửa.

Giao tranh xảy ra tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa - Pakistan, gồm: Chitral, Bajaur, Mohmand, Angoor Adda và Kurram.

Afghanistan tấn công biên giới Pakistan, căng thẳng leo thang - Ảnh 2.

Người tị nạn Afghanistan ngồi chờ hôm 12-10 sau khi cửa khẩu biên giới ở Chaman - Pakistan bị đóng lại do giao tranh. Ảnh: AP

Lực lượng Pakistan sử dụng pháo hạng nặng, xe tăng, máy bay không người lái... ở một số địa điểm dọc biên giới nhằm đối phó hỏa lực của đối phương. 

GeoTV dẫn nguồn tin an ninh Pakistan ngày 12-10 khẳng định chiến dịch trả đũa của Pakistan diễn ra nhanh chóng, phá hủy nhiều chốt biên giới của Afghanistan, chiếm 19 đồn cũng như phá hủy nơi ẩn náu của "khủng bố". 

Theo các nguồn tin này, lực lượng Afghanistan "hoảng loạn và yêu cầu phia Pakistan dừng trả đũa mạnh tay".

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định: "Quân đội của chúng tôi phản công mạnh mẽ khi phá hủy nhiều địa điểm Afghanistan quản lý và buộc họ rút lui".

Phía Pakistan tố cáo chính quyền Afghanistan chứa chấp nhiều thành viên nhóm Tehreek-i-Taliban. Đây là tổ chức vũ trang mà Pakistan quy trách nhiệm là chủ mưu hàng loạt vụ tấn công gây chết người ở Pakistan.

Phủ nhận cáo buộc, phía Afghanistan nói rằng họ không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ với mục đích chống lại quốc gia khác. 

Cách đây vài ngày, chính quyền Taliban cáo buộc Pakistan không kích thủ đô Kabul và một khu chợ miền Đông Afghanistan. Song, phía Islamabad không nhận trách nhiệm về vụ việc.

Hai quốc gia chia sẻ đường biên giới dài 2.611 km, gọi là Đường Durand. Tuy nhiên, Kabul chưa bao giờ công nhận ranh giới này.

