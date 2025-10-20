Afghanistan - Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn

Trong các cuộc đàm phán do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, hai quốc gia Nam Á này cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm "củng cố hòa bình và ổn định lâu dài".

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết hai bên còn đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo trong những ngày tới "để bảo đảm tính bền vững của lệnh ngừng bắn". Gọi thỏa thuận trên là "bước đi đúng hướng đầu tiên", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar nhấn mạnh "điều quan trọng là phải nỗ lực ngăn chặn thương vong tiếp diễn".

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mullah Muhammad Yaqoob (thứ hai từ trái sang) bắt tay người đồng cấp Pakistan Khawaja Muhammad Asif sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO QATAR

Thỏa thuận ngừng bắn nêu trên khép lại đợt đụng độ bắt đầu hôm 9-10, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Theo đài Al Jazeera, đây là đợt giao tranh đẫm máu nhất giữa 2 nước láng giềng kể từ khi phong trào Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan năm 2021.

Bạo lực bắt đầu leo thang khi cả Pakistan và Afghanistan đều khẳng định họ chỉ đáp trả hành động gây hấn từ phía bên kia. Islamabad cáo buộc Kabul chứa chấp phần tử vũ trang thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Pakistan. Taliban phủ nhận cáo buộc này, trong lúc khẳng định quân đội Pakistan dung túng cho các tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) tự xưng để làm suy yếu Afghanistan.

Từ khi Taliban trở lại cầm quyền ở Afghanistan, Pakistan đối mặt làn sóng bạo loạn gia tăng ở khu vực biên giới. Các cuộc giao tranh này khiến khu vực có nguy cơ bất ổn hơn nữa, trong bối cảnh các tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda đang tìm cách trỗi dậy.