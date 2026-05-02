Pháp luật

"Đánh chặn" hơn 140.000 lượt tấn công mạng vào hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – 4 tháng đầu năm, lực lượng an ninh mạng đã ngăn chặn 140.826 lượt tấn công mạng, mã độc, bảo vệ hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng (Phòng An ninh mạng), đơn vị đã phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ (Trung tâm DDS) triển khai nhiều giải pháp bảo vệ hệ thống chính quyền điện tử Đà Nẵng.

Đà Nẵng ngăn chặn hơn 140 . 000 Tấn công mạng vào hệ thống chính quyền điện tử 2026 - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ hệ thống chính quyền điện tử

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2026, các đơn vị đã ngăn chặn 140.826 lượt tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố, đồng thời loại bỏ 3.054 tập tin nhiễm mã độc trên các máy tính.

Bên cạnh đó, các hệ thống thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố. Qua kiểm tra định kỳ, lực lượng chức năng đã phát hiện và hướng dẫn khắc phục 3 hệ thống tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, có nguy cơ bị khai thác để chiếm quyền điều khiển máy chủ, thu thập dữ liệu trái phép.

Đồng thời, phát hiện 2 trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục trên địa bàn bị cài mã độc cho phép truy cập từ xa, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính toàn vẹn hệ thống.

Đà Nẵng ngăn chặn hơn 140 . 000 Tấn công mạng vào hệ thống chính quyền điện tử 2026 - Ảnh 2.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm, lực lượng an ninh mạng đã "đánh chặn" hơn 140.000 lượt tấn công mạng vào chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (ảnh minh họa: AI)

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, các đơn vị đã kịp thời phát hiện thêm 3 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và phối hợp khắc phục trước khi đưa vào vận hành.

Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong vận hành hệ thống. Ngay khi tiếp nhận cảnh báo, đơn vị khẩn trương rà soát, cô lập các thành phần có nguy cơ bị khai thác, cập nhật bản vá, thay đổi thông tin xác thực và tăng cường các lớp phòng vệ. Đồng thời, tổ chức kiểm tra tổng thể kiến trúc an toàn thông tin, không để tái diễn các điểm yếu.

Bên cạnh xử lý kỹ thuật, công tác chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao năng lực đội ngũ cũng được chú trọng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị giúp rút ngắn thời gian xử lý sự cố, giảm thiểu nguy cơ lộ lọt dữ liệu, bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, an toàn.

Thời gian tới, Công an thành phố dự kiến đưa vào vận hành Trung tâm An ninh mạng, đóng vai trò “lá chắn thép” bảo vệ toàn bộ hệ thống chính trị trong kỷ nguyên số. Song song đó, các chương trình đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng sẽ được triển khai rộng rãi, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc tăng cường bảo mật dữ liệu và an ninh mạng được xác định là điều kiện tiên quyết để Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số một cách bền vững.

Một chiến dịch tấn công mạng nhắm tới hàng loạt khách sạn, cơ sở lưu trú ở Việt Nam

(NLĐO) - Bkav vừa phát đi thông tin cảnh báo về "hàng loạt khách sạn và cơ sở lưu trú Việt Nam bị tấn công qua email chứa virus, giả mạo Booking.com".

(NLĐO)- AI đặt ra không ít thách thức trên thực tế, khi tội phạm mạng lợi dụng để tạo mã độc, làm giả giọng nói, khuôn mặt, văn bản nhằm lừa đảo, tấn công mạng.

(NLĐO) - Các doanh nghiệp xây dựng cần đầu tư nghiêm túc vào hệ thống bảo mật, liên tục cập nhật các lớp phòng vệ và tăng khả năng phục hồi.

