AI 365

Ngành nào đang bị tấn công mạng nhiều nhất tại Việt Nam?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Ngành giáo dục hiện là lĩnh vực bị tấn công mạng nhiều nhất, với hơn 4.600 cuộc tấn công mỗi tuần.

Sáng 24-12, Công an TPHCM chủ trì tổ chức chương trình "Tập huấn và Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TPHCM năm 2025", với sự phối hợp của Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). Sự kiện kéo dài đến ngày 26-12.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, lãnh đạo Công an TPHCM...

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết năm nay ban tổ chức lựa chọn mục tiêu diễn tập là "Hệ thống Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TPHCM" nhằm nâng cao năng lực phát hiện và ứng phó sự cố, rèn luyện kỹ năng của đội ngũ kỹ thuật trong việc phân tích, điều tra và xử lý các tình huống tấn công thực tế.

Đồng thời, kiểm tra hiệu quả của hệ thống phòng thủ đa lớp đang triển khai đối với các hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố.

"Thông qua diễn tập thực chiến để tiếp tục hoàn thiện quy trình phối hợp thực tế giữa các bộ phận và cơ quan liên quan khi xảy ra sự cố an toàn thông tin; đồng thời đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về diễn tập định kỳ" - đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh.

Tại chương trình, PGS-TS Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), đã đưa ra nhiều cảnh báo về bức tranh an ninh mạng toàn cầu và tại Việt Nam.

Dẫn chứng từ các báo cáo, ông Triết cho biết ngành giáo dục hiện là lĩnh vực bị tấn công mạng nhiều nhất, với hơn 4.600 cuộc mỗi tuần.

Bất ngờ ngành bị tấn công mạng nhiều nhất tại Việt Nam - Ảnh 1.

PGS-TS Trần Minh Triết thông tin về bức tranh an ninh mạng toàn cầu và Việt Nam tại chương trình

Các cơ quan Chính phủ ghi nhận khoảng 2.716 cuộc tấn công mỗi tuần, trong khi tổ chức phi lợi nhuận chịu khoảng 2.550 cuộc tấn công mỗi tuần.

Song song chương trình diễn tập, Công an TPHCM triển khai chương trình Đào tạo nâng cao năng lực ứng cứu sự cố an toàn thông tin cho hơn 1.000 nhân sự (lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức) không chuyên trách công nghệ thông tin tại 168 địa phương...

Riêng trong năm 2024, ước tính xảy ra 659.000 vụ tấn công mạng, làm rò rỉ 14,5 triệu tài khoản, tương đương 12% tổng số tài khoản bị lộ trên toàn cầu, gây thiệt hại khoảng 18.900 tỉ đồng.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do nhiều đơn vị chưa đủ năng lực giám sát, phát hiện đầy đủ các cuộc tấn công. Hiện vẫn có hơn 20% cơ quan, tổ chức chưa có nhân sự chuyên trách về an toàn thông tin, dẫn đến việc chỉ ghi nhận được phần nổi của các sự cố.

Thực tế cho thấy mức độ tấn công tiếp tục gia tăng trong năm 2025. Riêng quý III/2025, Việt Nam ghi nhận hơn 547.000 cuộc tấn công DdoS (tấn công từ chối dịch vụ phân tán), gấp đôi cùng kỳ năm trước, cùng với gần 4.000 tên miền lừa đảo và hơn 500 triệu bản ghi dữ liệu bị rò rỉ.

Theo PGS-TS Trần Minh Triết, ransomware, giả mạo website, email và các sự cố rò rỉ dữ liệu, bao gồm cả những trường hợp phát sinh từ bên trong tổ chức, được dự báo sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn trong năm 2025.

Bất ngờ ngành bị tấn công mạng nhiều nhất tại Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tham quan các gian hàng của QTSC

Bất ngờ ngành bị tấn công mạng nhiều nhất tại Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tham quan gian hàng Kaspersky

Bất ngờ ngành bị tấn công mạng nhiều nhất tại Việt Nam - Ảnh 4.


Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC

Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC

(NLĐO)- Thông tin do CIC thu thập không bao gồm thông tin tài khoản, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng…

APAC tăng tốc hợp nhất IT – OT: An ninh mạng là ưu tiên số một

(NLĐO) - Sự phân tách giữa Công nghệ Thông tin (IT) và Công nghệ Vận hành (OT) đang mờ dần khi chuyển đổi số tại châu Á – Thái Bình Dương (APAC) gia tăng.

Thành lập liên minh ứng phó sự cố an ninh mạng

Liên minh Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia (Liên minh) vừa được thành lập

