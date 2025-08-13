Một doanh nghiệp du lịch ở TP HCM vừa đề xuất phương án đánh chìm con tàu hàng Sheng Li, hiện đang neo đậu tại Côn Đảo, nhằm biến nó thành điểm lặn biển cao cấp. Đề xuất này đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi và hiệu quả kinh tế.

Đánh chìm tàu Sheng Li để khai thác du lịch thay vì bán sắt vụn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, cho biết doanh nghiệp đã khảo sát thực trạng con tàu. Vỏ tàu đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều mảng hoen gỉ; bên trong có lượng lớn rác thải, dầu mỡ bám dày; các thiết bị như máy chính, máy phụ, máy phát điện, chân vịt đều hỏng và nhiễm nước mặn.

Theo ông Tú, nếu đưa tàu ra bán đấu giá để thu hồi sắt vụn, ngân sách chỉ thu được một lần. Ngược lại, đánh chìm tàu để làm điểm lặn biển có thể tạo ra sản phẩm du lịch bền vững, thu hút khách lâu dài. "Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng mô hình này, biến tàu bỏ hoang thành điểm lặn nổi tiếng, mang lại nguồn thu ổn định. Việt Nam hoàn toàn có thể thử nghiệm" - ông Tú nói.

Doanh nghiệp tính toán chi phí đánh chìm khoảng 1 tỉ đồng, vị trí ở Hòn Tài (Côn Đảo) với độ sâu khoảng 30 m. Công ty này kỳ vọng kích thước lớn của tàu Sheng Li sẽ tạo ra không gian khám phá đa dạng cho thợ lặn ở nhiều cấp độ kỹ năng. "Quy mô này có thể so sánh với các tàu chiến đắm ở Coron, Philippines (dài từ 100-160m), vốn rất thu hút nhờ kích thước lớn và khả năng cho phép thợ lặn chui vào khám phá bên trong" - ông Tú nói.

Hiện trạng vỏ tàu Sheng Li

Giá đấu giá sắt vụn 1,7 tỉ đồng

Tàu hàng Sheng Li được ngư dân phát hiện trôi dạt tự do gần Côn Đảo cách đây khoảng hai năm. Sau khi được lực lượng chức năng lai dắt và neo đậu, con tàu bất ngờ trở thành điểm "check-in" thu hút du khách.

Do không tìm thấy chủ sở hữu, chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đã quyết định bán đấu giá con tàu. Theo hồ sơ, Sheng Li được đóng năm 2002, chở hàng đông lạnh, hiện đã xuống cấp nặng. Giá khởi điểm đấu giá là 1,7 tỉ đồng.

Cá nhân, tổ chức trúng đấu giá tàu Sheng Li, chỉ được sử dụng thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, cũng không được sử dụng cho mục đích khác. Toàn bộ số tiền thu được, sau khi trừ chi phí xử lý, sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước, quản lý và sử dụng theo quy định.

Tháng 6-2025, song song với phương án bán đấu giá, Công ty Amadive gửi đề xuất lên UBND tỉnh xin phép đánh chìm tàu ở vị trí phù hợp để phát triển du lịch lặn biển. Hiện đề xuất này đang được các sở, ngành liên quan xem xét.

