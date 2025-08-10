HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đề xuất đánh chìm tàu làm du lịch độc đáo ở Côn Đảo: Sở Du lịch nói gì?

Thái Phương

(NLĐO) – Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li tạo một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo cần tính tới ảnh hưởng bãi tắm phục vụ du lịch…

Liên quan đến đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li tạo một điểm lặn biển cao cấp tại khu vực Côn Đảo (TP HCM), Sở Du lịch vừa có văn bản góp ý gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM.

Theo đó, sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Du lịch cho biết về cơ bản thống nhất đề xuất Đề án đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo, giúp thu hút khách trong và ngoài nước, cũng như góp phần phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo. 

Tuy nhiên, Sở Du lịch đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát, kiểm tra, cập nhật, đánh giá và dự báo về địa điểm đánh chìm với diện tích vùng nước đã quy hoạch và khả năng ảnh hưởng của việc đánh chìm tàu và phục vụ du lịch trong thời gian tới.

"Cần có kế hoạch giám sát, cập nhật chất lượng vùng nước biển, đảm bảo không bị ô nhiễm đến các khu vực xung quanh, và khả năng ảnh hưởng đến vùng nước các bãi tắm phục vụ du lịch trên địa bàn đặc khu Côn Đảo" – Sở Du lịch TP HCM góp ý.

Tàu Sheng Li đang được neo đậu ở khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo

Tàu Sheng Li đang được neo đậu ở khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo

Đề án trên do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive xây dựng và đề xuất, hiện đang gửi tới Sở Du lịch TP HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 10-8, một lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM nhận định nếu đề án này được triển khai có thể tạo mô hình phát triển sản phẩm mới độc đáo. Trên thế giới, mô hình đánh chìm tàu để tạo sản phẩm du lịch lặn biển, thu hút khách trong nước và quốc tế đã làm, nhưng Việt Nam chưa có. Nếu có thể xây dựng sản phẩm du lịch mới, bền vững thì cũng cần nghiên cứu.

Tạo sản phẩm du lịch khác biệt cho Côn Đảo

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo đề án của Amadive, công ty đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo. Công ty Amadive tin rằng đề án sẽ góp phần nâng cao giá trị du lịch tại Côn Đảo.

"Điểm lặn xác tàu sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thu hút phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó tạo thêm dư địa tăng trưởng và tạo việc làm chất lượng hơn cho người dân địa phương. Xác tàu đắm sẽ trở thành một rạn san hô nhân tạo, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học" – đại diện công ty nói.

Bình minh ở Côn Đảo, Ảnh: Vĩnh Tùng

Bình minh ở Côn Đảo, Ảnh: Vĩnh Tùng

Được biết, Sheng Li là tàu chở hàng đông lạnh, được đóng từ năm 2002 với chiều rộng 8,5 m, chiều dài 52 m, trọng tải ước tính 12.000 tấn. Hiện tại, con tàu này đã cũ, bị han gỉ, hư hỏng nặng, không sử dụng được. Sheng Li đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) phê duyệt phương án xử lý bán đấu giá với mục đích thu hồi phế liệu.

Sheng Li đang được neo đậu ở khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo. Theo Amadive, tàu có đặc điểm nổi bật là kích thước lớn, nhiều khoang và hầm hàng. Nếu được đánh chìm, tàu này mở ra tiềm năng cho các lộ trình lặn khám phá đa dạng, nhiều cấp độ…

