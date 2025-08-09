Đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li, tạo sản phẩm du lịch độc đáo ở Côn Đảo

Đề án táo bạo trên vừa được Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive gửi Sở Du lịch TP HCM và các đơn vị liên quan.

Xác tàu Sheng Li sẽ thành rạn san hô nhân tạo

Theo đề án của Amadive, công ty đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li nhằm tạo ra một điểm lặn biển cao cấp và độc đáo tại khu vực biển Côn Đảo. Việc này góp phần giúp thu hút du khách trong và ngoài nước, phát triển mảng du lịch xanh, hướng tới trải nghiệm thiên nhiên tại Côn Đảo.

Công ty Amadive tin rằng đề án sẽ góp phần nâng cao giá trị du lịch tại Côn Đảo. Theo Amadive, điểm lặn xác tàu sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thu hút phân khúc khách hàng cao cấp, từ đó tạo thêm dư địa tăng trưởng và tạo việc làm chất lượng hơn cho người dân địa phương.

Xác tàu đắm sẽ trở thành một rạn san hô nhân tạo, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học.

Công ty du lịch đề xuất đề án đánh chìm tàu để tạo sản phẩm du lịch lặn biển. Ảnh minh họa đề án



Amadive cho rằng việc tạo ra một điểm lặn biển hấp dẫn có thể giúp giảm áp lực lên các rạn san hô tự nhiên, giúp chúng phục hồi và phát triển bền vững hơn.

"Amadive cam kết thực hiện đề án này theo đúng quy trình và quy định pháp luật, bảo đảm các yếu tố về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và cảnh quan biển. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế của dự án, tin tưởng vào tính khả thi cũng như những lợi ích lâu dài mang lại cho Côn Đảo nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung" - công ty nêu trong văn bản.

Amadive cũng mong muốn cơ quan quản lý xem xét chấp thuận đề án và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo điều kiện để triển khai, góp phần vào sự phát triển bền vững của du lịch biển Côn Đảo.

Phê duyệt phương án xử lý bán đấu giá

Sheng Li là tàu chở hàng đông lạnh, được đóng từ năm 2002 với chiều rộng 8,5 m, chiều dài 52 m, trọng tải ước tính 12.000 tấn.

Hiện tại, con tàu này đã cũ, bị han gỉ, hư hỏng nặng, không sử dụng được. Sheng Li đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) phê duyệt phương án xử lý bán đấu giá với mục đích thu hồi phế liệu.

Sheng Li đang neo đậu ở khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo. Theo Amadive, tàu có đặc điểm nổi bật là kích thước lớn, nhiều khoang và hầm hàng. Nếu được đánh chìm, tàu này mở ra tiềm năng cho các lộ trình lặn khám phá đa dạng, nhiều cấp độ…

Tàu Sheng Li đang neo đạu ở Khu tránh trú bão cho tàu cá ở Côn Đảo.

Bình minh ở Côn Đảo - một trong những điểm du lịch nổi tiếng của TP HCM và cả nước. Ảnh: Thái Tĩnh

Amadive hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch lặn biển thể thao giải trí. Công ty có trụ sở tại Côn Đảo, được cấp phép hoạt động từ tháng 2-2021 và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao từ tháng 9-2022.