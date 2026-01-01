HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến lớn hơn

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Điểm chung của các Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM là tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến lâu dài cho thành phố

Sáng 1-1-2026, Thành Đoàn TPHCM tổ chức lễ tuyên dương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025. Đến dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang.

- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Mai Ngọc Xuân Đạt

Năm nay, TPHCM có 12 cá nhân được trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM. Đây là những điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, an ninh - trật tự, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, văn hóa - thể thao và hoạt động xã hội.

- Ảnh 2.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu Võ Ngọc Minh Anh

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh phát biểu chúc mừng 12 Công dân trẻ tiêu biểu. Ông Võ Văn Minh đánh giá đây là những gương mặt ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ TPHCM.

- Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu chúc mừng các Công dân trẻ tiêu biểu

Điểm chung nổi bật của các Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là thành tích xuất sắc mà còn là tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến lâu dài cho TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM tin tưởng mỗi Công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương sẽ tiếp tục là hạt nhân lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng hành động cho hàng triệu thanh niên thành phố. Các Công dân trẻ tiêu biểu sẽ là lực lượng tiên phong trong xây dựng và phát triển Thành phố, trong chuyển đổi số, trong đổi mới sáng tạo…và là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh tuổi trẻ TPHCM năng động, trách nhiệm, hội nhập vươn ra khu vực và thế giới.

TIN LIÊN QUAN

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là niềm vinh dự, mà sẽ là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến lớn hơn, gắn bó lâu dài hơn với sự phát triển của TPHCM. 

Mỗi Công dân trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục dấn thân ở những lĩnh vực khó, mới, đòi hỏi trí tuệ và bản lĩnh, chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp thiết thực cho quản trị đô thị, chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

- Ảnh 5.

12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025

"Trong thời khắc mở ra một năm mới với nhiều kỳ vọng và khát vọng lớn lao, tôi tin tưởng sâu sắc rằng mỗi đoàn viên, thanh niên TPHCM hôm nay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí xung kích, khát vọng sáng tạo và bản lĩnh hội nhập; biến lý tưởng thành hành động cụ thể, biến khát vọng cống hiến thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội" - ông Võ Văn Minh gửi gắm. 

Cũng theo ông Võ Văn Minh, lãnh đạo TPHCM luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ, đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để thanh niên được phát triển, được thử thách và được cống hiến.

Danh sách 12 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025:

1. Mai Ngọc Xuân Đạt - nhà khoa học trẻ tài năng trong lĩnh vực vật liệu y sinh;

2. Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên xuất sắc với các giải pháp sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo;

3. Nròng K' Duy Py - bác sĩ trẻ tận tụy, giàu sáng kiến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân;

4. Trần Tài - thanh niên khởi nghiệp thành công trong nông nghiệp công nghệ cao, gắn với phát triển bền vững và an sinh xã hội;

5. Trịnh Hải Thắng - chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, lập nhiều chiến công bảo vệ bình yên Thành phố;

6. Nguyễn Văn Trường - chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, lập nhiều chiến công bảo vệ bình yên Thành phố;

7. Đỗ Tiến Đạt - thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu, bền bỉ cống hiến cho giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ;

8. Đoàn Thị Thu Chung - thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu, bền bỉ cống hiến cho giáo dục và rèn luyện thế hệ trẻ;

9. Nguyễn Tứ Cường - vận động viên xuất sắc mang vinh quang về cho thể thao thành phố và đất nước;

10. Nguyễn Tấn Sang - vận động viên xuất sắc mang vinh quang về cho thể thao thành phố và đất nước;

11. Lê Nguyễn Bảo Ngọc - gương mặt trẻ nổi bật trong hoạt động xã hội, lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh và nhân văn;

12. Nguyễn Duyên Quỳnh - nghệ sĩ trẻ giàu trách nhiệm, dùng nghệ thuật truyền tải tình yêu nước và giá trị nhân văn đến cộng đồng.


Danh sách 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

Danh sách 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

(NLĐO) - Từ 157 hồ sơ, Hội đồng bình chọn đã thống nhất tuyên dương 12 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

TP HCM tuyên dương 14 công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

(NLĐO) - Đây là những công dân trẻ tiêu biểu nhất trong tổng số hơn 2,9 triệu thanh niên và hơn 1,4 triệu thiếu nhi TP HCM

Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM chăm lo Tết cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19

(NLĐO) - Những món quà Tết, những lời động viên thăm hỏi đã được các Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM gửi đến các em mồ côi do dịch COVID-19 với mong muốn sẽ là nguồn động lực để các em vững vàng hơn trên bước đường tương lai

Công dân trẻ tiêu biểu Bí thư Thành ủy truyền cảm hứng
