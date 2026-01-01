HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

TPHCM tuyên dương 7 Thanh niên tiêu biểu năm 2025

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Thành Đoàn TPHCM ghi nhận những thành tích xuất sắc của 7 gương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025 qua quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành

Sáng 1-1-2026, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025.

Từ 158 hồ sơ các gương tiêu biểu của 86 đơn vị đề cử, Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 cho 12 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM ghi nhận những thành tích xuất sắc của 7 gương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025 qua quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. 

- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng; Thư ký Ban Biên tập - Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động (thứ 3 từ trái sang) - là một trong các Thanh niên tiêu biểu năm 2025 được Thành Đoàn TPHCM tuyên dương

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM đã trao bằng khen của Thành Đoàn và chúc mừng 7 gương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các cá nhân vừa được tuyên dương sẽ phát huy sức trẻ, không ngừng dấn thân, sáng tạo, cống hiến. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan công tác, cho TPHCM và đất nước. 

TIN LIÊN QUAN

Trong số 7 gương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025 có anh Phan Tấn Lực - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế tài chính, Trường Đại học Thủ Dầu Một; Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế tài chính; Bí thư Chi đoàn Giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một. 

Từ năm 2012 đến nay, anh Phan Tấn Lực đã công bố và xuất bản 1 bài báo trên tạp chí quốc tế, 27 bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus, 21 bài trên các tạp chí khoa học trong nước, 12 bài tham luận hội thảo khoa học và tham gia xuất bản 4 chương sách tại các nhà xuất bản uy tín trên thế giới, góp phần nâng cao uy tín học thuật của nhà trường và ngành đào tạo.

- Ảnh 3.

Thành Đoàn TPHCM tuyên dương các Thanh niên tiêu biểu năm 2025

Bên cạnh đó có anh Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng; Thư ký Ban Biên tập - Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động. 

Anh Nguyễn Trần Minh Trí là cá nhân tiêu biểu với nhiều đóng góp nổi bật, là tác giả sáng kiến và trực tiếp tổ chức Chương trình truyền thông chính trị - xã hội "Đường cờ Tổ quốc". Chương trình đã triển khai hơn 100 tuyến đường cờ trên địa bàn TPHCM với trên 80.000 lá cờ Tổ quốc, góp phần chỉnh trang đô thị, giáo dục lòng yêu nước trong Nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Lực lượng vũ trang có Thượng úy Nguyễn Minh Tiến, Cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc với nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố. 

Thượng úy Nguyễn Minh Tiến đã thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học, 1 chuyên đề nghiên cứu khoa học và 2 khóa luận tốt nghiệp đạt loại Tốt; được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024 và tiếp tục được đề nghị khen thưởng năm 2025.

Danh sách 7 gương "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025:

1. Phan Tấn Lực - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận trường Kinh tế tài chính trường Đại học Thủ Dầu Một; Bí thư chi Đoàn Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một.

2. Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng, Thư ký Ban Biên tập, Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động.

3. Võ Nguyễn Hoàng Đa - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên - Phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM

4. Mai Thanh Tuyền - nguyên Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Giám đốc Hợp tác Truyền thông, Bí thư Chi bộ Hợp tác Truyền thông - Đoàn thể Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV.

5. Trần Quang Tuyên - Ủy viên Hội đồng Đội TPHCM, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Dĩ An C

6. Nguyễn Minh Tiến - Cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc

7. Lê Hoàng Mến - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), Hội viên Hội Nhiếp ảnh TPHCM.


Tin liên quan

Danh sách 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

Danh sách 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

(NLĐO) - Từ 157 hồ sơ, Hội đồng bình chọn đã thống nhất tuyên dương 12 gương "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025

TP HCM tuyên dương 14 công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

(NLĐO) - Đây là những công dân trẻ tiêu biểu nhất trong tổng số hơn 2,9 triệu thanh niên và hơn 1,4 triệu thiếu nhi TP HCM

25 đề cử công dân trẻ tiêu biểu của Bình Dương

(NLĐO) - Trong số 25 đề cử tiêu biểu, Hội đồng bình chọn tiếp tục bỏ phiếu chọn ra 10 gương mặt đạt danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương" và 15 "Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Bình Dương" năm 2024.

TPHCM Thành đoàn thanh niên tiêu biểu Công dân trẻ tiêu biểu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo