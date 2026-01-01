TPHCM tuyên dương 7 Thanh niên tiêu biểu năm 2025

Sáng 1-1-2026, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025.

Từ 158 hồ sơ các gương tiêu biểu của 86 đơn vị đề cử, Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất bình chọn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025 cho 12 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cống hiến.

Cạnh đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM ghi nhận những thành tích xuất sắc của 7 gương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025 qua quá trình cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Anh Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng; Thư ký Ban Biên tập - Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động (thứ 3 từ trái sang) - là một trong các Thanh niên tiêu biểu năm 2025 được Thành Đoàn TPHCM tuyên dương



Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành Đoàn TPHCM đã trao bằng khen của Thành Đoàn và chúc mừng 7 gương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các cá nhân vừa được tuyên dương sẽ phát huy sức trẻ, không ngừng dấn thân, sáng tạo, cống hiến. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan công tác, cho TPHCM và đất nước.

Trong số 7 gương Thanh niên tiêu biểu TPHCM năm 2025 có anh Phan Tấn Lực - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế tài chính, Trường Đại học Thủ Dầu Một; Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận Trường Kinh tế tài chính; Bí thư Chi đoàn Giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Từ năm 2012 đến nay, anh Phan Tấn Lực đã công bố và xuất bản 1 bài báo trên tạp chí quốc tế, 27 bài báo thuộc hệ thống ISI/Scopus, 21 bài trên các tạp chí khoa học trong nước, 12 bài tham luận hội thảo khoa học và tham gia xuất bản 4 chương sách tại các nhà xuất bản uy tín trên thế giới, góp phần nâng cao uy tín học thuật của nhà trường và ngành đào tạo.

Thành Đoàn TPHCM tuyên dương các Thanh niên tiêu biểu năm 2025

Bên cạnh đó có anh Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng; Thư ký Ban Biên tập - Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động.

Anh Nguyễn Trần Minh Trí là cá nhân tiêu biểu với nhiều đóng góp nổi bật, là tác giả sáng kiến và trực tiếp tổ chức Chương trình truyền thông chính trị - xã hội "Đường cờ Tổ quốc". Chương trình đã triển khai hơn 100 tuyến đường cờ trên địa bàn TPHCM với trên 80.000 lá cờ Tổ quốc, góp phần chỉnh trang đô thị, giáo dục lòng yêu nước trong Nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Lực lượng vũ trang có Thượng úy Nguyễn Minh Tiến, Cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc với nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Thượng úy Nguyễn Minh Tiến đã thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học, 1 chuyên đề nghiên cứu khoa học và 2 khóa luận tốt nghiệp đạt loại Tốt; được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2024 và tiếp tục được đề nghị khen thưởng năm 2025.

Danh sách 7 gương "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025: 1. Phan Tấn Lực - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận trường Kinh tế tài chính trường Đại học Thủ Dầu Một; Bí thư chi Đoàn Giảng viên trường Đại học Thủ Dầu Một. 2. Nguyễn Trần Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng, Thư ký Ban Biên tập, Trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng Báo Người Lao Động; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Báo Người Lao Động. 3. Võ Nguyễn Hoàng Đa - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên - Phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM 4. Mai Thanh Tuyền - nguyên Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Giám đốc Hợp tác Truyền thông, Bí thư Chi bộ Hợp tác Truyền thông - Đoàn thể Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV. 5. Trần Quang Tuyên - Ủy viên Hội đồng Đội TPHCM, Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Dĩ An C 6. Nguyễn Minh Tiến - Cán bộ Công an xã Tân Vĩnh Lộc 7. Lê Hoàng Mến - Hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), Hội viên Hội Nhiếp ảnh TPHCM.



