HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Danh sách 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè đường Quang Trung, đoạn qua 2 phường Gò Vấp và An Hội Tây.

Ngày 21-1, Phòng CSGT Công an TPHCM đã công bố danh sách 138 xe máy bị phạt nguội trên đường Quang Trung (thuộc 2 phường Gò Vấp và An Hội Tây).

img

Xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung.

Nhằm xây dựng diện mạo đô thị văn minh, an toàn và trật tự, thành phố triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt để lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè. 

Trong đó, Đội CSGT Hàng Xanh hạ quyết tâm xử lý nghiêm hành vi xe máy lưu thông trên vỉa hè. Trên đường Quang Trung, đoạn qua phường Gò Vấp và phường An Hội Tây, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều biện pháp, kết hợp giữa xử phạt trực tiếp và ghi hình xử phạt nguội.

Chỉ thời gian ngắn, Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 138 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè.

Tra cứu link dưới đây:

138 xe máy bị phạt nguội

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến trụ sở để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, người yếu thế tham gia giao thông. Việc trả lại vỉa hè đúng chức năng là yêu cầu tất yếu của một đô thị văn minh, hiện đại.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

CSGT TPHCM tịch thu xe người đàn ông vi phạm 3 lỗi

CSGT TPHCM tịch thu xe người đàn ông vi phạm 3 lỗi

(NLĐO) - Sau khi được lực lượng CSGT giải thích các quy định, ông T. cam kết không tái phạm.

Chi tiết gần 300 xe ở TPHCM bị CSGT phạt nguội

(NLĐO) - Các xe bị phạt nguội được ghi nhận ở phường Tân Mỹ, Tân Hưng với nhiều lỗi vi phạm.

Công bố danh sách chi tiết phương tiện vượt đèn đỏ bị phạt nguội ở Đồng Nai

(NLĐO)- 35 xe vượt đèn đỏ bị hệ thống camera cố định đặt tại nhiều nút giao thông trọng điểm tỉnh Đồng Nai ghi lại

leo vỉa hè phạt nguội TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo