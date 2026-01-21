Danh sách 138 xe máy bị phạt nguội do leo vỉa hè ở TPHCM

Ngày 21-1, Phòng CSGT Công an TPHCM đã công bố danh sách 138 xe máy bị phạt nguội trên đường Quang Trung (thuộc 2 phường Gò Vấp và An Hội Tây).

Xe máy leo vỉa hè đường Quang Trung.

Nhằm xây dựng diện mạo đô thị văn minh, an toàn và trật tự, thành phố triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt để lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

Trong đó, Đội CSGT Hàng Xanh hạ quyết tâm xử lý nghiêm hành vi xe máy lưu thông trên vỉa hè. Trên đường Quang Trung, đoạn qua phường Gò Vấp và phường An Hội Tây, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều biện pháp, kết hợp giữa xử phạt trực tiếp và ghi hình xử phạt nguội.

Chỉ thời gian ngắn, Đội CSGT Hàng Xanh ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 138 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè.

Tra cứu link dưới đây:

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến trụ sở để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, người yếu thế tham gia giao thông. Việc trả lại vỉa hè đúng chức năng là yêu cầu tất yếu của một đô thị văn minh, hiện đại.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi trên vỉa hè phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.