Bạn đọc

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TPHCM công bố danh sách 1.395 xe bị phạt nguội. Người dân có thể tra cứu.

Ngày 25-10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã công bố danh sách 1.395 xe bị phạt nguội từ ngày 1-10.

Người dân tra cứu ở đây:


Các lỗi vi phạm bao gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe; điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/giờ đến dưới 10 km/giờ... Trong số 1.395 xe bị phạt nguội, có nhiều xe bị bắt lỗi do camera AI, chủ yếu lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Danh sách 1.395 - Ảnh 1.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT cho biết hệ thống camera AI đã "soi" 5.898 trường hợp vi phạm và thông báo đến chủ xe, tính từ ngày 1-9 đến 15-11.

Theo PC08, sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông.

Vị trí các camera AI được lắp đặt:

- Nguyễn Thị Định - Đường A có 3 camera

- Ngã tư Bình Thái

- Nguyễn Hữu Cảnh - đường vào Tòa The Manor

* 3 điểm ở Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc

- Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân

* 5 điểm ở Nguyễn Thị Minh Khai

- Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur

- Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng

- Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi

- Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng

- Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm

* 5 điểm ở Võ Thị Sáu

- Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng

- Võ Thị Sáu – Pasteur

- Võ Thị Sáu - Trương Định

- Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan

- Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông

* 9 điểm ở Điện Biên Phủ

- Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng

- Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông

- Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan

- Điện Biên Phủ - Trương Định

- Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo

- Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn

- Điện Biên Phủ - Pasteur

- Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch

- Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng

* 4 điểm ở Đặng Thúc Vịnh

- Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký

- Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Miếng

- Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Ngân

- Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương.

Tin liên quan

Xã, phường nào ở TPHCM làm sạch dữ liệu về xe cao nhất?

Xã, phường nào ở TPHCM làm sạch dữ liệu về xe cao nhất?

(NLĐO) - Công an TPHCM đang tổng rà soát làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe.

Công an TPHCM hướng dẫn cài ứng dụng xem phạt nguội dễ dàng

(NLĐO) - Với 4 bước đơn giản, Công an TPHCM hướng dẫn người dân cài ứng dụng để xem phạt nguội một cách dễ dàng

Trong 4 ngày, 1.900 phương tiện ở TP HCM bị camera phạt nguội ghi lại

(NLĐO) - Trong 4 ngày ra quân, lực lượng CSGT TP HCM đã lập biên bản 6.000 trường hợp vi phạm.

