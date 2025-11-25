HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Xã, phường nào ở TPHCM làm sạch dữ liệu về xe cao nhất?

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM đang tổng rà soát làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, Công an cấp xã sẽ đến từng nhà dân để rà soát dữ liệu về xe, người dân cần cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan công an.

img

Công an Phường Nhiêu Lộc đến nhà người dân để rà soát, lập danh sách và hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe từ dạng giấy sang dạng PET.

Trước đó, Công an TPHCM triển khai kế hoạch về tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe.

PC08 phối hợp với Công an cấp xã tổ chức đối chiếu giữa thông tin của xe, chủ xe và người lái xe do danh sách Cục CSGT (Bộ Công an) cung cấp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại địa phương và trực tiếp xác minh, thu thập thực tế thông tin của xe và công dân cư trú trên địa bàn. 

Sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, Công an cấp xã gửi kết quả về PC08 để tổng hợp gửi về Cục CSGT để đối soát, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe để cập nhật, bổ sung dữ liệu của xe và chủ xe vào Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện. 

Việc này để xây dựng Cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, Cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

Theo Phòng CSGT, đến nay đã có nhiều Công an xã, phường có tỉ lệ làm sạch cao như: phường Xóm Chiếu, phường Tân Thành, phường Bình Cơ, phường Chánh Hiệp, phường Bến Cát, phường Tam Long, phường Tân Thuận, xã Bàu Bàng, phường Tân Hải, xã Xuyên Mộc.

Ngoài ra, Công an xã, phường sẽ tổ chức tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi giấy phép lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa sang sử dụng giấy phép lái xe điện tử, thẻ PET.

Tin liên quan

TPHCM: Xử phạt nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm

TPHCM: Xử phạt nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm

(NLĐO) - Sau giờ tan trường, nhiều học sinh ở TPHCM đi xe máy về nhà nhưng không đội mũ bảo hiểm.

CSGT TP HCM: 5 lợi ích không ngờ của việc chuyển đổi giấy phép lái xe

(NLĐO) - Đến nay, lực lượng Công an TP HCM đã thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua thẻ PET trên 5.000 trường hợp.

CSGT TP HCM tiếp tục kêu gọi người dân cung cấp thông tin giấy phép lái xe

(NLĐO) - Khi chuyển giấy phép lái xe sang thẻ PET, người dân sẽ thuận tiện khi tham gia giao thông.

giấy phép lái xe thông tin cá nhân phương tiện giao thông công an xã cơ sở dữ liệu quốc gia đổi giấy phép lái xe thẻ PET dữ liệu lái xe
    Thông báo