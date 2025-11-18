Hóa giải "điểm đen" giao thông

Không chỉ ám ảnh ùn tắc, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm gây bất an cho người đi đường.

Khẩn trương khắc phục

Ngày 8-11 vừa qua, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã xảy ra vụ TNGT thương tâm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Đó là thời điểm cuối tuần, hai vợ chồng ông S. chở cháu ngoại từ phường Dĩ An, TP HCM đi tỉnh Đồng Nai để thăm mẹ của cháu thì không may xảy ra tai nạn thương tâm.

Trước đó, ngày 30-10, người phụ nữ quê Cà Mau đang chạy xe máy hướng về Tân Vạn, khi đến đoạn gần khu dân cư Phúc Đạt, phường Bình Dương thì ngã vào làn đường dành cho ô tô. Lúc này, chiếc xe container chạy cùng chiều vừa đi tới nên đã cán lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ…

Bên cạnh TNGT, thời gian qua trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn còn là nỗi ám ảnh của người đi đường về tình trạng ùn tắc giao thông. Ghi nhận của phóng viên, khi di chuyển trên tuyến đường này, xe container xuất hiện dày đặc, chỉ trừ 2 khung giờ cấm trong ngày (6 giờ - 7 giờ 30 phút; 16 giờ - 18 giờ 30 phút). Lượng xe container đông khiến nhiều đoạn trên tuyến này kẹt cứng như đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đường Vành đai 3 - TP HCM (đang thi công) đến ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn giao nhau với đường Phú Lợi. Ở chiều ngược lại cũng thường xuyên ùn tắc ngay ngã tư này. Ngoài ra, đoạn gần vòng xoay An Phú, các phương tiện cũng bị "tê liệt" có khi cả tiếng mới thoát ra được.

Tương tự, trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn nút giao ngã 5 Phước Kiến, phường Chánh Hiệp, TP HCM cũng thường xuyên xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện lớn.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng TP HCM đã điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua địa bàn các phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa. Động thái này được thực hiện sau khi sở đã có công văn yêu cầu đơn vị chủ đầu tư là Tập đoàn Becamex phải điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường huyết mạch này vì thường xuyên xảy ra TNGT thương tâm.

Theo đó, việc tổ chức phân làn đường trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (từ nút giao Bình Thắng đến đường Phú Lợi và từ đường Điện Biên Phủ tới đường Võ Văn Kiệt) được điều chỉnh như sau: Làn đường sát dải phân cách tim đường tổ chức cho các loại ô tô lưu thông. Làn đường giữa tổ chức cho các loại ô tô con và ô tô khách dưới 25 chỗ, xe buýt, xe tải dưới 3,5 tấn lưu thông. Làn đường sát vỉa hè tổ chức cho các loại mô tô, xe 2 và 3 bánh lưu thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ điều chỉnh giao thông các làn xe trên tuyến Quốc lộ 13 (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ) từ ngày 20-11, phương án giống với đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Trường hợp tình hình giao thông tại những khu vực điều chỉnh diễn biến phức tạp, xảy ra ùn tắc giao thông, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đề xuất Sở Xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Một vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Đầu tư hầm chui, cầu vượt

Với việc điều chỉnh này, nhiều người tham gia giao thông, nhất là những người thường xuyên đi xe máy phần nào "thở phào" hơn khi lưu thông qua đây. Anh Đậu Đình Thắng (42 tuổi, ở phường Bình Dương) chia sẻ, công ty nơi anh làm việc ở phường An Phú, TP HCM nên hằng ngày anh phải di chuyển khoảng 10 km qua tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn. "Ám ảnh nhất là chạy một bên những chiếc xe container, trong khi nhiều đoạn trên tuyến đường này gồ ghề, lồi lõm chỉ cần không tập trung là té ra đường ngay" - anh Thắng nói.

Theo anh Thắng, việc cấm xe container đi sát làn xe máy là rất hợp lý. Nếu an toàn hơn thì cơ quan chức năng nghiên cứu làm thêm dải phân cách riêng dành cho xe máy, tránh tình trạng lúc ùn ứ nhiều ô tô cố tình chạy qua làn xe máy rất nguy hiểm cho người đi đường.

Trong khi người đi xe máy bớt lo thì tài xế xe container lại sốt ruột vì tình trạng kẹt xe vốn đã là nỗi ám ảnh giờ càng nghiêm trọng hơn khi xe container chỉ được đi vào một làn trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn. Anh Nguyễn Thành Phong cho rằng nếu quan sát trên tuyến đường này, chỉ trừ giờ cấm, còn lại các giờ khác trong ngày chủ yếu là lượng xe container, nhất là vào khung giờ từ 9 đến 16 giờ. Hầu như ngày nào cũng kẹt xe ở một vài đoạn như ngã tư Phú Lợi đến nút giao Bình Chuẩn trên đường Vành đai 3 - TP HCM hay đoạn ngã 6 An Phú. "Nhiều hôm tài xế chôn chân cả tiếng, rồi tiếp tục chờ thêm vài tiếng ở cảng nữa" - anh Phong nói. Vì vậy, anh Phong kiến nghị xem lại việc điều chỉnh phân làn hoặc có phương án mở rộng hay đầu tư hầm chui, cầu vượt trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn.

Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 13 đang thực hiện Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã 5 Phước Kiến, đoạn qua phường Chánh Hiệp, TP HCM, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.050 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách. Đây là nút giao thông quan trọng nằm trên Đại lộ Bình Dương, giao với các tuyến đường Huỳnh Văn Cù, Nguyễn Văn Tiết và Phạm Ngọc Thạch. Dự án được xây dựng nhằm giảm tải áp lực giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc tại đây và kết nối thông suốt giữa Quốc lộ 13 với các khu vực lân cận.

Đường xuống cấp vì xe tải trọng lớn Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Becamex, cho biết đường Mỹ Phước - Tân Vạn đã được đầu tư hơn 10 năm nay. Trước đây, con đường được hình thành trên cơ sở là đường cao tốc, nhưng khi đưa ra bàn bạc thì người dân không chịu, tỉnh Bình Dương cũ mới nghiên cứu tạm thời là đường dân sinh. Trong quá trình vận hành, Tập đoàn Becamex đã bỏ ra một chi phí rất lớn để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường do xe tải trọng lớn lưu thông quá nhiều nên đường nhanh chóng xuống cấp, trong khi chủ đầu tư lại chưa thu được tiền từ con đường này. Becamex kiến nghị UBND TP HCM nghiên cứu để doanh nghiệp lắp đặt trạm BOT.



