Bạn đọc

CLIP: Vỉa hè bị "xẻ thịt" làm bãi giữ xe, lãnh đạo phường Chợ Lớn nói sẽ xử lý quyết liệt

Anh Vũ

(NLĐO) - Lãnh đạo phường Chợ Lớn (TP HCM) khẳng định sẽ lập lại trật tự xung quanh các bệnh viện trên địa bàn phường.

CLIP: Sảnh tầng trệt chung cư Hùng Vương bị chiếm để giữ xe máy bệnh viện.

Người dân bức xúc cho biết vỉa hè, lòng đường xung quanh Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, Chợ Rẫy, Hùng Vương,... phường Chợ Lớn (TP HCM) nhiều năm nay bị một số người chiếm dụng làm bãi đỗ xe có thu tiền đem lại bức xúc, gây mất an ninh trật tự.

img

Sảnh tầng trệt chung cư Hùng Vương bị chiếm dụng để giữ xe máy bệnh viện.

Theo ghi nhận, đoạn vỉa hè dài 100 m, rộng khoảng 3 m trên đường Đặng Thái Thân - bên cạnh Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM bị chiếm dụng làm bãi giữ xe, cả trăm xe máy dựng thành 2 hàng, choáng hết vỉa hè, thậm chí tràn xuống mặt đường.

Do đó, người dân, bệnh nhân buộc len lỏi xuống lòng đường giữa dòng xe cộ.

Tương tự, một phần vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, Bà Triệu trước cổng Bệnh viện Hùng Vương cũng bị chiếm để trông giữ xe. Khoảng 3 người liên tục hướng dẫn khách vào gửi và thu tiền, thậm chí họ còn lôi kéo gửi xe khi có người lái xe máy đến gần.

Cách đó không xa, đường Phạm Hữu Chí (khu vực Bệnh viện Chợ Rẫy) cũng bị "xẻ thịt", nhiều nhóm chia nhỏ theo từng khu vực để trông giữ xe nên đầy rẫy xe máy đậu vỉa hè. Thậm chí, khu vực này còn có hàng rào sắt kiên cố, chiếm toàn bộ vỉa hè của người đi bộ để giữ xe thu tiền.

img

Đường Lý Thường Kiệt, Bà Triệu (trước cổng Bệnh viện Hùng Vương) dù việc chiếm dụng vỉa hè đã giảm hơn trước nhưng vẫn còn bát nháo.

Khi được hỏi về số tiền gửi xe, những người chiếm vỉa hè để trông giữ xe cho biết mỗi lượt là 10.000 đồng, nếu qua đêm là 20.000 - 25.000 đồng. Khi chúng tôi hỏi những bãi giữ xe này có phép không thì họ liền phớt lờ hoặc nhìn với ánh mắt dò xét. Thực tế cho thấy dù giá cao những các bãi xe luôn ken đặc xe máy đậu san sát, ra vào liên tục.

Không chỉ vỉa hè, lòng đường bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe, lối đi sảnh, tầng trệt ở chung cư Hùng Vương (bên cạnh Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM) cũng bị chiếm dụng để giữ xe máy. 

Theo quan sát, tại các sảnh lô F, D, E chung cư Hùng Vương xe máy xếp kín mít, choáng hết lối thoát hiểm. Các chủ bãi xe cho biết nhận trông giữ xe cho người dân đi thăm bệnh với giá 10.000 - 15.000 đồng lượt.

img

Sảnh lô F, D, E chung cư Hùng Vương có xe máy xếp dày đặc.

Đưa người nhà đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh, chị Nguyễn Thị Minh Thùy (35 tuổi, ngụ phường Chợ Quán) bày tỏ nỗi khổ sở mỗi lần đi bộ ra ngoài mua đồ ăn bởi vỉa hè bị chiếm hết.

"Họ có thể trông giữ xe đáp ứng nhu cầu của người dân nhưng phải sắp xếp gọn gàng và phải chừa lối đi cho người đi bộ" - chị Thùy bức xúc.

img

Đường Đặng Thái Thân bên cạnh Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM bị chiếm hết vỉa hè.

img
img

Vỉa hè đường Phạm Hữu Chí (ảnh trái) bị "xẻ thịt" thành nhiều khu vực, có lắp rào sắt. Trong khi đó, vỉa hè đường Lý Thường Kiệt cũng bị lấn chiếm.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Chợ Lớn khẳng định các bãi giữ xe xung quanh bệnh viện trên địa bàn phường là không phép. Trước đây, khi chưa thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thì quận 5 (cũ) có cấp phép cho một số khu vực làm bãi giữ xe tạm thời (sử dụng một phần vỉa hè), nhưng các giấy phép này chỉ có hạn sử dụng 3-6 tháng. Tuy nhiên, đến nay thì đã không còn.

Vị này cho hay địa bàn phường tập trung rất nhiều bệnh viện lớn, do đó nhu cầu người dân gửi xe cũng rất lớn. Từ ngày sáp nhập đến nay, UBND rất thường xuyên ra quân xử lý. Để thực hiện triệt để, UBND phường đang tập trung vào một số khu vực, trong đó đã ký kết liên tịch với UBND phường Minh Phụng (phường bên cạnh - PV), Bệnh viện Chợ Rẫy, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) để cùng ra quân xử lý.

Bên cạnh đó, phường đã lắp đặt camera ở cổng bệnh viện để xử lý hàng rong, gửi xe sai quy định.

Lãnh đạo UBND phường Chợ Lớn cho biết hiện thẩm quyền xử lý đã chuyển giao cho lực lượng Công an phường (trước đây là lực lượng trật tự đô thị) nên tin rằng sẽ xử lý triệt để hơn trong thời gian tới.

"Đến nay lực lượng chức năng phường đã lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, trong đó đã xử phạt 15 trường hợp. Thực tế, phường đã có khảo sát ở một số vỉa hè để gửi đến Sở Xây dựng TP HCM tạm cấp cho một số bãi giữ xe để phục vụ nhu cầu trông giữ xe của người dân, hiện phường chưa có thẩm quyền cấp phép" - lãnh đạo phường Chợ Lớn thông tin.


