Gọt vỉa hè, giao thông "dễ thở"

Sáng 6-10, giao lộ Kha Vạn Cân - đường số 2 (phường Thủ Đức, TP HCM), dòng phương tiện rẽ phải trở nên thoáng hơn.

Lối rẽ nhỏ, lợi ích lớn

Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là vỉa hè tại giao lộ này được gọt để xe cộ tiện rẽ phải. Kế đến, lực lượng chức năng được bố trí thường xuyên tại giao lộ, vừa điều tiết vừa nhắc nhở, đồng thời hướng dẫn người đi xe máy rẽ đúng phần đường.

Người dân xung quanh ghi nhận sự thay đổi rõ rệt. "Trước đây, tình trạng kẹt xe rất nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm. Từ khi mở thêm làn đường này, việc đi lại của chúng tôi thuận tiện và thông thoáng hơn hẳn" - ông Nguyễn Văn Phương (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ. Bà Lê Thị Thu, một tiểu thương gần đó, cũng khẳng định cảnh xe ùn ứ kéo dài hàng trăm mét hầu như không còn, việc buôn bán vì thế cũng thuận lợi hơn.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã mở thêm hàng loạt lối rẽ phải liên tục tại nhiều giao lộ lớn, đồng thời lắp đặt biển "Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải" cùng đèn tín hiệu phụ cho xe hai bánh rẽ phải. Tại các nút giao như Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, ngã tư Phú Nhuận, việc kẻ vạch mắt võng riêng cho xe rẽ phải cũng phát huy hiệu quả, giúp xe đi thẳng chủ động nhường lối, giảm đáng kể cảnh ùn ứ.

Tuy nhiên, giờ cao điểm vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện dừng chờ đèn lấn vạch, cản trở dòng rẽ. Riêng giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám đã cải thiện rõ rệt nhờ bố trí làn riêng. Theo anh Nguyễn Minh Trí (ngụ phường Đức Nhuận), bên cạnh giải pháp kỹ thuật, điều quan trọng là nâng cao ý thức người dân: "Cần tăng cường tuyên truyền để mọi người hiểu rõ biển báo, vạch kẻ và chấp hành nghiêm thì giao thông mới thực sự thông thoáng, bền vững".

Góc vỉa hè ở giao lộ Kha Vạn Cân - đường số 2 vừa được mở rộng đã trở thành đường cho xe rẽ phảiẢnh: MINH TRÍ

Sẽ nhân rộng sau thí điểm hiệu quả

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP HCM), cho biết các lối rẽ phải được mở thí điểm đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp phương tiện rẽ phải thuận lợi hơn, giảm áp lực dừng chờ đèn đỏ cũng như tình trạng chen lấn, leo lề. "Thành phố sẽ tiếp tục đánh giá để nhân rộng mô hình này tại các nút giao thông trọng điểm khác" - ông Giang cho hay.

Theo ông Giang, đến nay, toàn thành phố có 14 giao lộ được bố trí phần đường rẽ phải liên tục. Trong đó, 7 giao lộ áp dụng cho tất cả phương tiện như: Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ, ngã tư Phú Nhuận…; 7 điểm khác chỉ dành cho xe hai bánh như: Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương, Lý Tự Trọng - Đồng Khởi, An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ…

Dù đã có nhiều giải pháp phân luồng cho phép rẽ phải liên tục, tình trạng các phương tiện đi thẳng vẫn chiếm làn, gây ùn ứ tại nhiều giao lộ ở TP HCM.

Để khắc phục, Sở Xây dựng TP HCM đã cho sơn vạch kẻ, lắp đặt gần 800 biển báo và 800 bộ đèn tín hiệu phụ, đồng thời phối hợp với cảnh sát giao thông xử lý vi phạm. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa thật sự hiệu quả do ý thức người tham gia giao thông và một số hạn chế về hạ tầng như mặt đường hẹp. "Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát để điều chỉnh bề rộng làn đường, kiến nghị mở thêm các điểm rẽ phải mới. Đặc biệt, các đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông tại khu vực này" - ông Giang nhấn mạnh.

Ít tốn kém, hiệu quả thấy rõ Kỹ sư cầu đường Trần Văn Tường nhận định việc TP HCM thí điểm gọt vỉa hè để mở thêm lối rẽ phải tại các nút giao đông phương tiện là giải pháp hợp lý trong bối cảnh hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Theo ông, chỉ với một phần diện tích vỉa hè được điều chỉnh, dòng xe rẽ phải có thể thoát nhanh hơn, giảm tình trạng ùn ứ và hạn chế cảnh người dân phải leo lề, chen lấn khi chờ đèn đỏ. "Đây là cách làm đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả thấy rõ, song về bản chất chỉ nên xem là giải pháp tạm thời trong khi chờ các dự án hạ tầng quy mô lớn hoàn thiện" - ông Tường nói. Ông cũng nhấn mạnh việc triển khai cần có trọng điểm, ưu tiên những tuyến đường và nút giao thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng như đường 3 Tháng 2, vòng xoay Dân Chủ... chứ không nên mở rộng đồng loạt, tránh gây xáo trộn giao thông và ảnh hưởng đến người đi bộ. Bên cạnh đó, cần bố trí đầy đủ biển báo, vạch kẻ đường rõ ràng, đồng thời có lực lượng chức năng hỗ trợ xử lý tình trạng xe đi thẳng lấn vào làn rẽ phải. Ông Tường cho rằng song song với các giải pháp tạm thời này, TP HCM phải đẩy nhanh phát triển hệ thống giao thông công cộng và từng bước hạn chế xe cá nhân. "Khi lượng phương tiện cá nhân lưu thông giảm, kết hợp với các tổ chức hạ tầng hợp lý, áp lực lên đường phố mới thật sự được giải tỏa lâu dài" - ông Tường phân tích.



