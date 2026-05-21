Thời sự Chính trị

Danh sách 397 Ủy viên Ủy ban và 70 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố danh sách 397 Ủy viên Ủy ban và 70 Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trọng thể trong các ngày 11, 12, 13-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển.

Danh sách 397 Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI - Ảnh 1.

Ra mắt Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tham dự Đại hội có 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; gần 200 đại biểu khách mời là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Đại hội thông qua số lượng: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 12 vị.

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã hiệp thương dân chủ, cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Danh sách 397 Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI - Ảnh 2.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 15-5, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-MTTW-UB về việc công nhận Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Xét đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quyết định công nhận 397 vị là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 12-5-2026.

Danh sách đầy đủ 397 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có thể tải về và xem tại đây:

Cùng ngày, bà Bùi Thị Minh Hoài cũng đã ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-MTTW-UB về việc công nhận 70 vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 12-5-2026

Danh sách 70 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có thể tải về và xem tại đây:

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc phải là nơi hội tụ lòng dân, kết nối sức dân

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: "Dân là gốc", nhân dân là chủ thể, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác Mặt trận.

Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026, tại Thủ đô Hà Nội, với hơn 1.300 đại biểu dự.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong 3 ngày

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội.

MTTQ Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
