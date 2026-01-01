HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Danh sách 41 xe máy bị phạt nguội do hai lỗi ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Lỗi đi ngược chiều, đi vào đường cấm bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm và tăng cường phạt nguội.

Ngày 1-1, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã xử lý nghiêm lỗi đi ngược chiều, đi vào đường cấm đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Danh sách 41 xe máy bị phạt nguội do hai lỗi ở TPHCM - Ảnh 1.

Tình trạng đi khu vực cấm ở đường Phạm Văn Đồng.

Đáng nói, dù mức phạt cao nhưng tình trạng xe máy vi phạm quy định giao thông như đi ngược chiều, đi vào đường cấm vẫn thường xuyên diễn ra. Thực tế, không ít vụ va chạm, tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc xe máy bất ngờ đi ngược chiều, đi vào đường cấm, khiến các phương tiện khác không kịp xử lý. Đặc biệt vào giờ cao điểm, hành vi này dễ gây hỗn loạn dòng xe, thậm chí dẫn đến tai nạn.

Dù vậy, nhiều người điều khiển xe máy vẫn giữ thói quen "đi tắt cho nhanh", bất chấp biển báo, dải phân cách và cả sự an toàn của bản thân cũng như người khác.

Do đó, để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, chỉ sự vào cuộc của lực lượng chức năng là chưa đủ.

Trong ngày 23-12-2025, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 41 xe máy đi vào đường cấm Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông và đi ngược chiều đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung.

Danh sách 41 xe máy bị phạt nguội do hai lỗi ở TPHCM - Ảnh 2.

Tình trạng đi ngược chiều ở đường Đặng Thùy Trâm.

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến đơn vị để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển,phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tra cứu tại đây:

41 xe máy bị phạt nguội

đi ngược chiều phạt nguội đi vào đường cấm
