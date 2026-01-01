Vì sao gần 1.390 ô tô, 240.000 xe máy bị CSGT TPHCM tạm giữ trong năm qua?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vì sao gần 1.390 ô tô, 240.000 xe máy bị CSGT TPHCM tạm giữ trong năm qua?

Anh Vũ

(NLĐO) - Hơn 980.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị CSGT TPHCM xử lý trong năm 2025.

Vì sao 240.000 xe máy bị CSGT TPHCM tạm giữ trong năm qua? - Ảnh 1.

CSGT TPHCM xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Theo báo cáo, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.385 xe ô tô, gần 240.000 xe máy. Trong đó, một số hành vi gây bức xúc như: 8 trường hợp điều khiển xe lạng lách, đánh võng; 10 trường hợp điều khiển xe sử dụng còi, nẹt pô liên tục trong khu đông dân cư; 5 vụ việc được đăng tải trên không gian mạng Facebook, TikTok...

Trong năm 2025, Phòng CSGT cũng phối hợp các đơn vị tiến hành đấu tranh, bắt giữ và khởi tố 2 vụ án, gồm: khởi tố 9 bị can "Gây rối trật tự công cộng" vào ngày 24-3-2025 trên đường tránh Quốc lộ 55 (xã Tam An, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); và khởi tố 25 bị can "Gây rối trật tự công cộng" ngày 16-8-2025 ở đường Trần Hưng Đạo, xã Phước Hải, TPHCM.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Ngoài ra, gần 190.000 trường hợp vi phạm tốc độ, gồm 98.880 trường hợp phát hiện trực tiếp lập biên bản vi phạm hành chính và 89.597 trường hợp ghi nhận bằng hình thức sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ - hệ thống camera giám sát - người dân phản ánh.

Năm 2025 là năm Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1-1-2025) với nhiều mức phạt tăng nặng.

Năm 2025 cũng là năm TPHCM vẽ hàng loạt vạch mắt võng ở nhiều giao lộ để cho các phương tiện rẽ phải liên tục.

Tháng 9-2025, 31 camera AI được lực lượng chức năng lắp đặt tại các giao lộ và tuyến đường trọng yếu ở trung tâm TPHCM giúp điều chỉnh ý thức giao thông cho người dân.

Vì sao 240.000 xe máy bị CSGT TPHCM tạm giữ trong năm qua? - Ảnh 2.


Tin liên quan

Các hành vi vi phạm sẽ bị CSGT TPHCM xử lý nghiêm

Các hành vi vi phạm sẽ bị CSGT TPHCM xử lý nghiêm

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người quy định; quá tải, quá khổ... sẽ bị xử lý nghiêm.

CLIP: CSGT TPHCM tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO) - Năm 2025, lực lượng CSGT TPHCM đã xử lý hơn 200.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma tuý.

Hai thanh niên ngổ ngáo "thông chốt" tông bị thương đại úy CSGT

(NLĐO)- Khi lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe máy, 2 thanh niên phóng xe với tốc độ cao tông thẳng vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

vi phạm giao thông Công an TP HCM CSGT vi phạm nồng độ cồn xử lý vi phạm giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo