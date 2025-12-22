Tra cứu xe bị phạt nguội do chạy cắt ngang trên đường Phạm Văn Đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tra cứu xe bị phạt nguội do chạy cắt ngang trên đường Phạm Văn Đồng

Anh Vũ

(NLĐO) - Khu vực giao lộ giữa đường Phạm Văn Đồng và đường ngang của tuyến đường sắt Bắc – Nam thường xuyên xảy ra vi phạm giao thông.

Ngày 22-12, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết đã phạt nguội 39 phương tiện đi vào khu vực cấm đoạn đường ngang đường sắt Phạm Văn Đồng.

Tra cứu tại đây:

39 phương tiện đi vào khu vực cấm

Thời gian qua, tại khu vực giao lộ giữa đường Phạm Văn Đồng và đường ngang của tuyến đường sắt Bắc – Nam, phường Hạnh Thông là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện xe mô tô, xe máy đi từ đường song hành đường ray xuyên qua tuyến Phạm Văn Đồng mặc dù đã có biển báo cấm. Hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Tra cứu 39 xe bị phạt nguội do chạy cắt ngang trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 1.

Đã có biển cấm và biển phụ cảnh báo tại 2 đầu đường cấm đi vào nhưng vẫn xảy ra vi phạm.

Theo đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm đi vào khu vực cấm nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra khi không có mặt của lực lượng chức năng.

Do đó, sáng 16-12, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc PC08 đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 39 trường hợp vi phạm "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" tại khu vực đường ngang Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã trực tiếp xử lý 8 trường hợp vi phạm tại khu vực này.

Tra cứu 39 xe bị phạt nguội do chạy cắt ngang trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh 2.

Thói quen tham gia giao thông của người dân tại khu vực nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tin liên quan

Phát hiện thi thể nữ có 6 ngón tay, sơn màu đỏ trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể nữ có 6 ngón tay, sơn màu đỏ trên sông Sài Gòn

(NLĐO) - Thi thể được phát là nữ, khoảng từ 40-50 tuổi, mặc đồ bộ màu xanh dương, in họa tiết màu đỏ hình bông hoa,...

Người đàn ông ở TPHCM nhặt được chiếc ví chứa vàng

(NLĐO) - Nhận được chiếc ví bị đánh rơi, ông Trần Châu Bình đã đến Công an phường Tân Bình trình báo.

Nhóm học sinh đánh người vô gia cư ở Huế: Trách nhiệm đến đâu?

(NLĐO) - Nhóm học sinh lớp 9 ở TP Huế đã đánh, xúc phạm một người đàn ông vô gia cư.

đường Phạm Văn Đồng phạt nguội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo