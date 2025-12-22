Tra cứu xe bị phạt nguội do chạy cắt ngang trên đường Phạm Văn Đồng

Ngày 22-12, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết đã phạt nguội 39 phương tiện đi vào khu vực cấm đoạn đường ngang đường sắt Phạm Văn Đồng.

Tra cứu tại đây:

Thời gian qua, tại khu vực giao lộ giữa đường Phạm Văn Đồng và đường ngang của tuyến đường sắt Bắc – Nam, phường Hạnh Thông là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện xe mô tô, xe máy đi từ đường song hành đường ray xuyên qua tuyến Phạm Văn Đồng mặc dù đã có biển báo cấm. Hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.

Đã có biển cấm và biển phụ cảnh báo tại 2 đầu đường cấm đi vào nhưng vẫn xảy ra vi phạm.

Theo đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm đi vào khu vực cấm nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra khi không có mặt của lực lượng chức năng.

Do đó, sáng 16-12, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc PC08 đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 39 trường hợp vi phạm "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" tại khu vực đường ngang Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã trực tiếp xử lý 8 trường hợp vi phạm tại khu vực này.

Thói quen tham gia giao thông của người dân tại khu vực nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, phạt tiền từ 2-3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.