Thời sự

Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp

CA LINH

(NLĐO) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Lý Văn Dũng, Trưởng Công an xã Tân Hộ Cơ

2. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hồng

3. Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

4. Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình Đồng Tháp

5. Ông Phan Văn Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Ngự

6. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

7. Ông Phạm Văn Chuẩn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp

8. Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

9. Bà Nguyễn Phúc Nhi, Phó Chủ tịch HĐND phường An Bình

10. Ông Trương Tấn Đạt, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Tháp

11. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

12. Ông Nguyễn Đoàn Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Long

13. Bà Đoàn Duy Thủy Ngạn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

14. Bà Võ Thị Hồng Nhung (Võ Thị Thanh Trúc), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Thành

15. Ông Lê Hoàng Quyết, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

16. Ông Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

17. Ông Lê Văn Diễm Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân

18. Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

19. Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Ảnh: baodongthap.vn

20. Ông Lê Trung Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

21. Ông Nguyễn Hùng Trảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh

22. Bà Trần Thị Bích Du, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hiệp

23. Ông Nguyễn Cao Thăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

24. Ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

25. Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch HĐND xã Tháp Mười

26. Ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nội vụ

27. Ông Phan Văn Thương, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

28. Ông Phạm Kim Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành

29. Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

30. Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

31. Ông Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Trung

32. Ông Tô Minh Thuận, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

33. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

34. Ông Đinh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

35. Ông Nguyễn Văn Nghiệm, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

36. Ông Huỳnh Minh Thức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Long

37.Bà Lê Thị Hồng Phượng, Hội viên Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp

38.Võ Phương Thuỷ, Giám đốc Sở Công Thương

39.Ông Trần Ngô Minh Tuấn, Chánh Thanh tra tỉnh

40.Ông Trần Thanh Bình (Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

41. Ông Tô Hoàng Khương, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc HĐND tỉnh

42. Bà Lê Thị Phi Yến, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhuận Đông

43. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hữu

44. Ông Nguyễn Thành Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp

45. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Giám đốc Sở Tài chính.

46. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

47. Ông Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

48. Ông Nguyễn Văn Lắm, Phó Chủ tịch HĐND xã Cái Bè

49. Bà Nguyễn Lê Hồng Diệu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thành.

50. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp.

51. Bà Phạm Thị Mai Tiên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp.

52. Ông Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách quản lý, điều hành Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.

53. Bà Phan Thị Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh.

54. Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

55. Ông Phan Phùng Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Phước Tây

56. Bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

57. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Phó Trưởng phòng Thông tin Dân nguyện, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp

58. Ông Phan Quang Châu, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thuộc HĐND tỉnh

59. Ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp

60. Ông Trần Thanh Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Phước 3.

61. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh

62. Ông Huỳnh Văn Tân, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Kim.

63. Linh mục Huỳnh Ngọc Tuấn, linh mục Chánh xứ Giáo xứ Long Định 2.

64. Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy

Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp năm 2026 - Ảnh 2.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Nguồn: baodongthap.vn

65. Ông Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Đảng ủy phường Trung An.

66. Ông Vũ Huy Giáp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO)

67. Bà Lê Thị Mỹ Hiền, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực XIII.

68. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đoàn phường Đạo Thạnh.

69. Bà Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

70. Ông Trần Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

71. Ông Lê Quang Khôi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

72. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc Sở Y tế

73. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

74. Ông Huỳnh Thanh Hiền, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

75. Ông Trần Hoàng Nhật Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Ninh

76. Bà Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp.

77. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gò Công.

78. Ông Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

79. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

80. Bà Lê Nhất Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hựu.

81. Bà Bạch Hồng Ngọc, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thới.

82. Ông Bùi Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Phú Đông

83. Bà Phạm Thị Thu Hồng, Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

84. Ông Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

85. Ông Trần Công Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Thuận



Bí thư phường Sa Đéc được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Bí thư phường Sa Đéc được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

(NLĐO) – Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp năm nay 48 tuổi, trình độ tiến sĩ quản lý chuyên ngành quản trị kinh doanh

