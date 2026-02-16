CLIP: Dân dã các mô hình chợ quê ở Đồng Tháp

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phát triển mô hình chợ quê, thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa đến tham quan, mua sắm, thưởng thức những món ăn truyền thống. Nhờ đó, mô hình này giúp thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh địa phương...

Chợ quê ở Đồng Tháp

Là địa phương khởi xướng mô hình chợ quê, từ năm 2022, UBND phường Cao Lãnh đã lên ý tưởng phát triển phiên chợ quê tại cù lao Tân Thuận Đông nhằm thúc đẩy phát triển du lịch địa phương và giúp người dân có thêm thu nhập.

Ban đầu, mô hình chỉ có 24 hộ dân tham gia trưng bày và mua bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đến nay, có hơn 70 hộ tham gia, tạo nên sự phong phú, hấp dẫn cho mỗi phiên chợ.

Là mô hình khởi đầu, đến nay, Chợ quê Tân Thuận Đông trở thành điểm đến yêu thích mỗi dịp cuối tuần của du khách gần xa

Tại các phiên của chợ quê Tân Thuận Đông thu hút khoảng 1.000-1.500 lượt khách tham quan, du lịch

Các món ăn theo kiểu chợ quê Tân Thuận Đông đều mang nét đặc trưng miền Tây sông nước

Chợ quê Tân Thuận Đông hoạt động từ 14 - 20 giờ thứ Bảy hằng tuần, mỗi buổi chợ có từ 2.000-3.000 lượt khách trở lên. Đến nay, chợ quê Tân Thuận Đông đã thu hút hơn 200.000 lượt khách trong, ngoài tỉnh và khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm.

Đến không gian chợ quê, du khách được trải nghiệm di chuyển bằng tàu để vượt sông Tiền. Hầu hết tiểu thương mua bán tại đây là người dân địa phương, hàng quán là những căn chòi nhỏ, đơn sơ với mái lá, vách tre... Đa số những món hàng được bày bán đều do người dân tự tay làm ra.

Chị Lê Cẩm Anh, ngụ TPHCM, chia sẻ: "Tôi chọn đến với chợ quê Tân Thuận Đông vì theo dõi thông tin trên báo, đài thấy không gian nơi đây thoáng mát, tái hiện lại những hình ảnh quen thuộc ở vùng nông thôn, sông nước mênh mông, vườn cây trĩu quả... Đặc biệt, đến đây, du khách được thưởng thức nhiều món ăn dân dã, thơm ngon, đậm chất miền Tây như: cá lóc nướng trui, tôm nướng, chuột nướng, chuối nướng, bún cá, sữa sen, nước sâm... Đồng thời, không gian nơi đây rất thoáng mát, phù hợp với các chuyến du lịch nghỉ dưỡng".

Chợ phiên Xóm Rẫy thu hút du khách nhờ các nét đặc trưng truyền thống. Du khách thích thú với các món ăn dân dã tại đây

Được thành lập vào năm 2024, mô hình chợ phiên Xóm Rẫy ở phường Mỹ Ngãi hoạt động từ 15 - 20 giờ vào thứ Bảy hằng tuần, thu hút từ 500 - 1.000 lượt khách. Hiện, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Mỹ Ngãi đã phát triển thêm nhiều hạng mục để vừa khai thác du lịch vừa phát huy giá trị chợ truyền thống. Đồng thời, trang trí cổng chợ, duy trì gần 30 quầy hàng để nhà vườn đem bán các mặt hàng rau củ quả, quà quê, đặc sản địa phương và các loại bánh dân gian.

Mô hình này hướng đến việc tái hiện khung cảnh xưa với đầy đủ món ăn truyền thống, đồng quê. Trong quá trình hoạt động, ban tổ chức quan tâm tuyên truyền, vận động người kinh doanh các mặt hàng ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Mô hình chợ quê Gò Tháp được thực hiện nhiều năm và thu hút nhiều du khách gần xa. Các phiên chợ đều thu hút khoảng 500 - 1.000 du khách đến tham quan

Chợ quê Gò Tháp ở xã Đốc Binh Kiều có nét đặc trưng riêng khi được tổ chức theo hình thức chợ quê xưa gắn với không gian sen tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Qua hơn 40 phiên tổ chức, chợ quê Gò Tháp thu hút đông đảo du khách gần xa. Tại đây, các gian hàng trang trí theo kiểu chợ truyền thống Nam Bộ với mái che lợp lá, quầy sạp làm từ tre, trúc, gỗ và những chất liệu mộc mạc, đơn sơ có tại địa phương.

Đến chợ quê Gò Tháp, du khách được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, thơm ngon. Mô hình này tổ chức thực hiện mỗi tháng một lần vào thứ Bảy của tuần cuối tháng. Những ngày Tết và dịp lễ hội, chợ quê sẽ hoạt động thời gian dài hơn. Chợ quê Gò Tháp phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh, ăn uống kết hợp giao lưu văn hóa văn nghệ, đờn ca tài tử…

Các gian hàng được bố trí tại chợ quê Tân Thuận Đông đậm nét truyền thống

Phiên chợ quê Tân Thuận Đông giới thiệu đến du khách được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Du khách thưởng thức các món ăn đậm vị quê hương miền Tây Nam Bộ tại phiên chợ quê Tân Thuận Đông

Có thể thấy các phiên chợ quê tại Đồng Tháp diễn ra đều đặn định kỳ, vừa giúp lưu giữ giá trị văn hóa, vừa là loại hình du lịch cộng đồng mang đến nhiều điều thú vị, mới mẻ, bước đầu có hiệu quả, thu hút nhiều du khách gần xa.