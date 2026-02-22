HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ"

Tin - ảnh: CA LINH - HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) - Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp bứt tốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với lượng khách và doanh thu tăng cao

Ngày 22-2, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thành phố đón 558.660 lượt khách tham quan du lịch, trong đó có 29.080 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 586,4 tỉ đồng.

Hơn nửa triệu khách Du lịch Cần Thơ dịp Tết 2026 với doanh thu ấn tượng - Ảnh 1.

Hơn nửa triệu khách Du lịch Cần Thơ dịp Tết 2026 với doanh thu ấn tượng - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại Cần Thơ thu hút rất đông người dân và du khách

Các điểm tham quan có lượng khách đông gồm: Đường hoa nghệ thuật, chương trình nghệ thuật đón giao thừa, hội báo Xuân và cuộc thi "Ấn phẩm Xuân Bính Ngọ", giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II…

Đặc biệt, tại các di tích lịch sử - văn hóa cũng thu hút đông đảo du khách. Điển hình như tại Di tích Chiến thắng Chương Thiện (phường Vị Tân) đã trưng bày triển lãm với các chuyên đề: Bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; trưng bày chuyên đề "Hoa của đất" qua sưu tập gốm Nam Bộ tại TP Cần Thơ; phục vụ khách đến tham quan và dâng hương, dâng hoa viếng Bác tại Di tích Đền thờ Bác Hồ...

Hơn nửa triệu khách Du lịch Cần Thơ dịp Tết 2026 với doanh thu ấn tượng - Ảnh 3.

Hơn nửa triệu khách Du lịch Cần Thơ dịp Tết 2026 với doanh thu ấn tượng - Ảnh 4.

Người dân tham quan đường hoa nghệ thuật Cần Thơ

Hơn nửa triệu khách Du lịch Cần Thơ dịp Tết 2026 với doanh thu ấn tượng - Ảnh 5.

Hơn nửa triệu khách Du lịch Cần Thơ dịp Tết 2026 với doanh thu ấn tượng - Ảnh 6.

Giải đua xe mô tô sân tròn cúp vô địch quốc gia lần thứ II hấp dẫn người xem

Trong khi đó, ở các khu, điểm du lịch ở TP Cần Thơ đều đón lượt khách tham quan tăng mạnh. Tại Khu Du lịch Cantho Eco Resort (xã Nhơn Ái), bình quân mỗi ngày điểm đến này đón khoảng 1.000 lượt khách.

Tại Đồng Tháp, toàn tỉnh đón hơn 422.000 lượt khách trong những ngày Tết, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ" trong những ngày Tết - Ảnh 1.

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ" trong những ngày Tết - Ảnh 2.

Du lịch Đồng Tháp thu hút hơn 422.000 lượt khách

Đáng chú ý, dòng khách quốc tế đến với Đồng Tháp có sự tăng trưởng ấn tượng với 22.500 lượt, tăng 16% so với cùng kỳ. Sự nhộn nhịp này đã đẩy tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt con số 170 tỉ đồng (tăng 16%). Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú luôn duy trì ở mức cao, trung bình đạt từ 75% đến 80%.

Để đạt được kết quả ấn tượng này, ngành du lịch Đồng Tháp đã chủ động triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Tâm điểm thu hút du khách chính là: Đường hoa Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Đạo Thạnh và phường Cao Lãnh, tạo không gian check-in rực rỡ sắc màu; chợ hoa Xuân, nơi hội tụ tinh hoa làng hoa Sa Đéc và các vùng lân cận, thu hút đông đảo người dân mua sắm, thưởng lãm.

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ" trong những ngày Tết - Ảnh 3.

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ" trong những ngày Tết - Ảnh 6.

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ" trong những ngày Tết - Ảnh 7.

Du lịch Cần Thơ và Đồng Tháp "bùng nổ" trong những ngày Tết - Ảnh 8.

Du khách check-in đường hoa Xuân ở Đồng Tháp

Cùng với đó, lễ hội đêm giao thừa với chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp bắn pháo hoa tại 3 điểm cầu là phường Cao Lãnh, phường Sa Đéc và phường Hồng Ngự đã tạo không khí phấn khởi, kỳ vọng một năm mới khởi sắc.

Không chỉ tập trung ở các điểm đô thị lớn, các khu điểm du lịch sinh thái, tâm linh tại các khu vực vùng ven cũng chủ động làm mới sản phẩm, tổ chức nhiều trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm mang đậm nét văn hóa sông nước miền Tây, giúp níu chân du khách lâu hơn.

Việc chuẩn bị chu đáo về cả nội dung lẫn hạ tầng không chỉ giúp kích cầu tiêu dùng, dịch vụ mà còn góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh một Đồng Tháp thân thiện, năng động đến với bạn bè quốc tế.

