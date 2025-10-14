HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Lê Quốc Phong giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Quốc Phong được điều động, phân công, chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM

Sáng 14-10, tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định cán bộ.

Dự lễ công bố có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh trong cơ cấu; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Quá trình công tác

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội; trình độ: Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; đồng thời là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV (từ tháng 2-2025).

Ông trưởng thành từ công tác đoàn, hội, là Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Tháng 4-2016, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12-2017.

Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8-2020, tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tháng 10-2020 đến tháng 9-2025, ông là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XV.

Từ ngày 14-10-2025, ông là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

