Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 Trần Lưu Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 28 thành viên. 

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. 

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM gồm các ông, bà: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết. 

Trong đó, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967. Quê quán: tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Quá trình công tác

Từ tháng 6-1994 đến tháng 9-2010: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10-2010 đến tháng 2-2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2011). 

Từ tháng 2-2019 đến tháng 4-2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 1-2021).

Từ tháng 4-2021 đến tháng 6-2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7-2021 đến tháng 1-2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Ngày 5-1-2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8-2024: được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Tháng 1-2025: được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 8-2025: được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 10-2025: tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin liên quan

Ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM

Ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải được bổ nhiệm làm Thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM

(NLĐO) - Thành ủy TP HCM vừa tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Thế Thông và ông Đinh Xuân Hải làm thư ký Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Thành ủy TP HCM: Đại hội phải tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM phải tạo ra được động lực mới, chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để phát triển thành phố nhanh, bền vững hơn nữa

TP HCM Bí thư Thành ủy đại hội đại biểu Trần Lưu Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo