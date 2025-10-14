Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 thành viên, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 28 thành viên.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP HCM gồm các ông, bà: Lê Quốc Phong, Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

Trong đó, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967. Quê quán: tỉnh Tây Ninh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Quá trình công tác

Từ tháng 6-1994 đến tháng 9-2010: Chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh; Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10-2010 đến tháng 2-2019: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1-2011).

Từ tháng 2-2019 đến tháng 4-2021: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 1-2021).

Từ tháng 4-2021 đến tháng 6-2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 7-2021 đến tháng 1-2023: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Ngày 5-1-2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8-2024: được Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Tháng 1-2025: được bầu làm Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tháng 8-2025: được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 10-2025: tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.