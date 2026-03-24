Thời sự Đô thị

Danh sách chi tiết các xã, phường ở Đồng Nai đạt đô thị loại II, III

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 3 khu vực đô thị loại II gồm đô thị Biên Hòa, đô thị Long Khánh và đô thị Đồng Xoài

UBND tỉnh Đồng Nai vừa công bố danh mục phân loại đô thị và trình độ phát triển của các phường trên toàn tỉnh. Nhiều địa bàn được xác lập lại mức phát triển hạ tầng, mở ra dư địa nâng cấp và hoàn thiện đô thị trong thời gian tới.

Khu vực đô thị Biên Hòa đạt đô thị loại II

Quyết định được ban hành trên cơ sở hàng loạt căn cứ pháp lý quan trọng và danh mục công bố lần này xác định rõ các đô thị loại II, III trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa hệ thống đô thị Đồng Nai trong giai đoạn chuyển tiếp, tạo nền tảng cho quá trình đầu tư, nâng cấp và phát triển đồng bộ.

Cụ thể, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được rà soát, sắp xếp lại theo hướng đồng bộ hơn. Cụ thể, khu vực đô thị Biên Hòa gồm các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước và một phần phường Trảng Dài, một phần phường Hố Nai, một phần phường Tân Triều… đạt đô thị loại II.

Khu vực đô thị Long Khánh gồm một phần phường Bình Lộc, phường Bảo Vinh, phường Xuân Lập, phường Long Khánh, phường Hàng Gòn thuộc đô thị loại II.

Khu vực đô thị Đồng Xoài gồm phường Đồng Xoài và phường Bình Phước cùng là đô thị loại II.

Khu vực đô thị Phước Long gồm một phần phường Phước Bình, phường Phước Long là đô thị loại III. Khu vực đô thị Bình Long gồm một phần phường Bình Long, phường An Lộc là đô thị loại III.

Một số khu vực khác như Trảng Bom, Chơn Thành, Long Thành, Hiệp Phước, Tân Phú, Dầu Giây cũng là đô thị loại III.

Các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước, Xuân Lập được xác định mức độ phát triển cơ sở đô thị hạ tầng loại II.

Các phường Long Hưng, Trảng Dài, Hố Nai, Tân Triều, Bảo Vinh, Long Khánh, Hàng Gòn, Bình Lộc, Đồng Xoài, Bình Phước, Phước Long, Phước Bình, Bình Long, An Lộc, Minh Hưng, Chơn Thành có mức độ phát triển cơ sở đô thị hạ tầng loại III.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương xây dựng chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, làm căn cứ đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, đồng thời định kỳ rà soát, đánh giá chất lượng đô thị theo quy định.


