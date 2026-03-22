Điều chỉnh giao thông ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo thông báo của Phòng CSGT Công an TPHCM, một số tuyến đường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh sẽ được điều chỉnh giao thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Phạm vi hạn chế

- Một phần tuyến Lương Định Của (đoạn từ vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Lương Định Của + Nguyễn Cơ Thạch).

- Một phần tuyến Trần Não (đoạn từ Vòng xoay Lương Định Của + Trần Não đến giao lộ Trần Não + đường Số 14).

Đường Mai Chí Thọ, phường Anh Khánh.

- Một phần tuyến Tố Hữu (đoạn từ Giao lộ Tố Hữu + Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba Tố Hữu + Lương Định Của).

- Một phần tuyến Trần Bạch Đằng (đoạn từ điểm giao R12 đến hết đường Trần Bạch Đằng đoạn khu dân cư Lan Anh).

- Toàn bộ Cầu Thủ Thiêm, 2 chiều đường tuyến Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh + Chân cầu Thủ Thiêm đến giao lộ Nguyễn Cơ Thạch + Tố Hữu).

Thời gian tổ chức hạn chế

Từ 6 giờ ngày 23-3 đến hết ngày 25-3 (có thể kết thúc sớm hơn).

Lộ trình thay thế

*Lộ trình di chuyển từ Cầu Sài Gòn đi hầm Sông Sài Gòn:

- Lộ trình 1: Cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ - hầm sông Sài Gòn.

- Lộ trình 2: Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – Vòng xoay Công trình Mê Linh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt – quay đầu Ký con – Hầm Sông Sài Gòn…

*Lộ trình từ trung tâm thành phố đi Thảo Điền, phường An Khánh:

*Lộ trình 1: Điện Biên Phủ – ầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – điểm quay đầu Võ Nguyên Giáp (trước Cantavil) – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

*Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – rẽ phải Trần Não – rẽ trái dạ cầu Sài Gòn – song hành Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Hưởng – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn

*Lộ trình 3: Hầm sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ – cầu vượt Cát Lái – Võ Nguyên Giáp – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

*Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh – Cầu Phú Mỹ – Võ Chí Công – Vòng xoay Mỹ Thủy – Đồng Văn Cống – Mai Chí Thọ – cầu vượt Cát Lái – Võ Nguyên Giáp – Thảo Điền – Quốc Hương – tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

*Lộ trình thay thế từ nút giao An Phú đi về trung tâm thành phố:

- Lộ trình 1: Nút giao An Phú – Mai Chí Thọ - Hầm Sông Sài Gòn…

- Lộ trình 2: Nút giao An Phú - Lương Định Của – Lưu Đình Lễ – Mai Chí Thọ - Hầm sông Sài Gòn – Ký Con – tiếp tục di chuyển vào trung tâm.

- Lộ trình 3: Nút giao An Phú – Lương Đình Của – Nguyễn Hoàng – Võ Nguyên Giáp – quay đầu Võ Nguyên Giáp - cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ…

- Lộ trình 4: Nút giao An Phú – Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp – cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ…

*Lộ trình thay thế từ Đồng Nai về trung tâm TPHCM:

- Lộ trình 1: Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 – xa lộ Hà Nội – Đỗ Mười – Phạm Văn Đồng – Đinh Bộ Lĩnh – Điện Biên Phủ

- Lộ trình 2: Cầu Đồng Nai – Quốc lộ 1 – xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ - hầm vượt Sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt.