HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Danh sách chi tiết số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở 34 tỉnh, thành

Văn Duẩn

(NLĐO) - TPHCM và TP Hà Nội là hai địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu nhiều nhất trong cả nước.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15-12-2025 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu Quốc hội ở các Tỉnh , thành phố 2026 - Ảnh 1.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026. ảnh: daibieunhandan.vn

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.

Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

TPHCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 38.

TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.

TP Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

TP Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.

TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

TP Huế có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh An Giang có số đơn vị bầu cử là 7, số đại biểu Quốc hội được bầu là 21.

Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 13.

Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Hà Tĩnh có 3đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.

Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026. Cũng theo Nghị quyết, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ được triệu tập chậm nhất 60 ngày kể từ ngày bầu cử. Đối với HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ nhất sẽ được triệu tập chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm bầu cử.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây:

Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG

Tin liên quan

Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

(NLĐO) - Chiều 19-11, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm cần quán triệt để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công.

TP HCM ban hành Chỉ thị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh, Công an TP HCM sẵn sàng lực lượng để bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố

Chủ tịch Quốc hội bầu cử hội đồng nhân dân hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo