Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15-12-2025 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026. ảnh: daibieunhandan.vn

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.

Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

TPHCM có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 38.

TP Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.

TP Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

TP Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.

TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

TP Huế có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh An Giang có số đơn vị bầu cử là 7, số đại biểu Quốc hội được bầu là 21.

Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 13.

Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Hà Tĩnh có 3đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 7.

Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 16.

Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 11.

Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 15.

Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 17.

Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 10.

Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026. Cũng theo Nghị quyết, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ được triệu tập chậm nhất 60 ngày kể từ ngày bầu cử. Đối với HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ nhất sẽ được triệu tập chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm bầu cử.

