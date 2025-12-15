HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chính phủ đã ra Nghị quyết số 408 ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Kế hoạch).

Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Chính phủ trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Bảo đảm bầu đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo quy định; đại biểu được bầu có chất lượng, cơ cấu hợp lý, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các giới, các ngành, vùng, miền; trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trung tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, bảo đảm lựa chọn, bầu được những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Tại kế hoạch, Chính phủ yêu cầu từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của Chính phủ về công tác bầu cử.

Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử theo kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18-9-2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý chặt chẽ các hoạt động của báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền định hướng về cuộc bầu cử, nhất là trên không gian mạng, tránh để sai sót; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kích động chống phá cuộc bầu cử, xử lý nghiêm hành vi đưa tin, viết bài thiếu khách quan, trung thực...

Đồng thời, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo Kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia và Nghị quyết số 10/NQ-HĐBCQG ngày 18-7-2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phục vụ bầu cử.

Cùng với đó, chủ động nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa bàn trọng điểm, cơ sở dữ liệu bầu cử, thông tin tuyên truyền; phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời với thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của cuộc bầu cử.

Nghị quyết yêu cầu triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục, các nội dung về tổ chức bầu cử; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin và cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu.

UBND các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai công tác bầu cử tại địa phương bảo đảm đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo thuận lợi cho cử tri; chủ động xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong ngày bầu cử. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tiến độ và kết quả bầu cử theo quy định...

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là Chủ nhật, ngày 15-3-2026.

Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM

(NLĐO) - Chiều 19-11, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên thứ nhất

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm cần quán triệt để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công.

Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử trên ứng dụng VNeID

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID.

Chính phủ đại biểu quốc hội Hội đồng nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội bầu cử
